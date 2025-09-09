"Parliamone insieme": ad Albenga un incontro sulla genitorialità con Nicole Peirano e Glora Vignola

Un incontro pensato per dare voce a chi, sul territorio, si occupa e si preoccupa attivamente di chi desidera costruire una famiglia ma non sa come muoversi né a chi rivolgersi. È questo l’obiettivo dell’evento in programma il 13 settembre alle ore 17 nel chiostro Ester Siccardi di Albenga, dal titolo “Parliamone insieme”, organizzato da Nicole Peirano e Gloria Vignola, autrici del libro “Una mamma in provetta”, in collaborazione con due realtà molto attive nel mondo della genitorialità: il consultorio Aied e l’associazione di promozione sociale Sjamo.

«La giornata è dedicata a chi si sente spaesato, impotente, perso, a chi desidera ricevere ascolto e non sentirsi solo, a chi cerca risposte, soluzioni e mani a cui aggrapparsi. Ma anche a chi vuole informarsi, capire o confrontarsi con esperienze diverse dalle proprie. L’incontro è stato organizzato per dimostrare che esiste una rete fatta di professionisti e persone che mettono il cuore in ciò che fanno», spiegano le organizzatrici.

Le autrici di “Una mamma in provetta” coglieranno l’occasione per presentare il loro libro, uscito a febbraio e dedicato al tema dell’infertilità e della fecondazione assistita raccontato in chiave autobiografica.

A condurre l’incontro sarà Mariagrazia Timo, affiancata dalla grief counselor Silvia Mecca, che si concentrerà sul vissuto interiore di chi sperimenta una mancata genitorialità.

Ad arricchire l’appuntamento interverrà anche la dottoressa Claudia Massarotti (dirigente medico presso SSD Fisiopatologia della Riproduzione Umana, IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova e ricercatrice presso il Dipartimento Dinogmi dell’Università di Genova), che metterà a disposizione le sue competenze specialistiche in materia di infertilità.