Varigotti, arte e tradizione marinara si fondono con la nona edizione del concorso di pittura e disegno "Francesco Tabusso"

Arte e tradizione marinara si fondono in un progetto culturale che coinvolge le nuove generazioni. Grazie all’impegno dell’Associazione Amici di San Lorenzo di Varigotti, in collaborazione con il Comune di Finale Ligure, l’Istituto Internazionale di Studi Liguri - Sezione Finalese, il Museo Archeologico del Finale e la Compagnia di San Paolo di Torino, è stata indetta la nona edizione del concorso di pittura e disegno "Francesco Tabusso".

L’iniziativa, che porta il nome del pittore torinese grande appassionato di pesca particolarmente legato al rione saraceno finalese e che nelle sue opere interpretò il rapporto tra uomo e natura in chiave onirica e spirituale, è dedicata agli studenti delle scuole medie di primo grado e ha come tema la pesca, un elemento iconico del borgo ligure.

Il bando invita i giovani a sviluppare un tema ispirato a una scena di pesca ambientata nel contesto di Varigotti. "Le scene di pesca - si legge nel disciplinare - hanno costituito un tema iconografico ricorrente nella storia dell’arte, sviluppato dagli artisti utilizzando le tecniche caratterizzanti il periodo storico e la loro opera".

Le opere, da realizzare su un formato 33x24 cm, possono essere create utilizzando diverse tecniche, dalla pittura al collage. Gli elaborati dovranno quindi essere consegnati o spediti alla Parrocchia di San Lorenzo di Varigotti entro il 28 febbraio 2026.

Una commissione di esperti li valuterà e i vincitori riceveranno premi in denaro: 100€ al primo classificato, 80€ al secondo, 60€ al terzo e 40€ a nove altri partecipanti a pari merito.

I 50 elaborati migliori saranno esposti durante la cerimonia di premiazione, che si terrà a maggio 2026 al Centro Civico Roberto Fontana di Varigotti.