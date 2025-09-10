Bragno, presto un attraversamento pedonale rialzato e illuminato davanti alla mensa dell'Italiana Coke

È in corso l’iter per la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato e illuminato nei pressi della mensa dello stabilimento Italiana Coke, in corso Stalingrado. L’opera mira a garantire maggiore sicurezza a chi frequenta i locali, aperti sia ai dipendenti dell’azienda sia al pubblico esterno.

La Sp 36 Bragno/Ferrania, strada interessata dal progetto, è caratterizzata da un traffico intenso, soprattutto di mezzi pesanti legati alle attività dello stabilimento. La competenza sul tratto è passata dalla Provincia di Savona al Comune di Cairo Montenotte nel 2002.

Il progetto, presentato inizialmente nell’ottobre 2024 e aggiornato nel febbraio 2025, è stato rivisto per introdurre adeguamenti alla velocità massima del rettilineo dopo il dosso in direzione Bragno. La versione aggiornata, depositata il 4 luglio 2025 dal geometra Roberto Pastorino per conto di Italiana Coke, rispetta le linee guida del project financing in corso tra Comune ed Enel, finalizzato alla riqualificazione energetica, alla gestione dell’illuminazione pubblica e alla realizzazione di infrastrutture per servizi di smart city.

L’opera rappresenta un passo significativo per migliorare la sicurezza di lavoratori e cittadini lungo un tratto di strada ad alta frequentazione.