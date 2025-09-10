Finale, a Isasco va a fuoco un palo dell'Enel: l'intervento dei Vigili del fuoco doma le fiamme (FOTO)

Momenti di apprensione nel pomeriggio odierno (mercoledì 10 settembre, ndr) intorno alle ore 17:00, nell'entroterra finalese dove la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Finale Ligure è dovuta intervenire a Isasco.
A far scattare l'allarme è stato l'incendio scatenatosi, per cause ancora in corso di accertamento, su di un palo Enel di media tensione. Le fiamme hanno interessato anche un deposito di materiale edile isolante, sito nelle immediate vicinanze.
Il personale operativo ha spento il rogo con una modesta quantità di acqua (grazie all'utilizzo di schiuma estinguente), prevenendo anche la propagazione dell’incendio alle aree circostanti.
Non si sono registrati né feriti né intossicati.