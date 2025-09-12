Si è spento Giovanni Battista Olivieri: il postino che portava lettere e sorrisi a Roccavignale

Roccavignale si stringe nel dolore per la scomparsa di Giovanni Battista Olivieri, conosciuto da tutti semplicemente come Giamba. Figura amatissima, per decenni è stato il postino del paese: con il suo motorino non consegnava soltanto lettere, ma portava anche un sorriso in ogni casa, diventando un volto familiare e caro a tutti.

Aveva 94 anni, ma la sua energia non lo aveva mai abbandonato. Solo due settimane fa aveva partecipato alla Festa delle Frazioni, dove, nonostante l’età, non esitava a dare una mano agli altri. “Una grande perdita – commenta il sindaco Amedeo Fracchia – lo abbiamo visto ancora poco tempo fa, stava bene ed era sempre disponibile. Nato a Murialdo, si era poi sposato a Roccavignale, integrandosi subito nella vita del paese e diventando una figura conosciuta e un vero punto di riferimento per la comunità”.

Oltre al suo storico lavoro da portalettere, Giamba ha ricoperto numerosi incarichi: è stato diacono, presidente della Croce Rossa di Millesimo, attivo nella Pro Loco e tra i protagonisti del Presepe vivente di Roccavignale. In ogni ruolo ha lasciato un segno profondo, mettendo a disposizione tempo ed energie al servizio degli altri, con la discrezione e la generosità che lo hanno sempre contraddistinto.

La comunità cattolica lo ricorda come un uomo di grande fede e altruismo, un sostegno prezioso per i più fragili. Non a caso, tre anni fa era stato premiato con il diploma dei “Castelli Carretteschi”, riconoscimento al suo instancabile impegno per la collettività. “Quando c’era da fare del bene, lui c’era” ricordano in tanti. Il vuoto che lascia è grande, ma la sua testimonianza resterà viva nel cuore di tutto il paese.

La camera ardente è stata allestita presso la Cappella di Sant’Antonio, in frazione Valzemola. I funerali si terranno lunedì 15 settembre alle ore 11, nella chiesa di Sant’Eugenio a Roccavignale.