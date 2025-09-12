Diocesi Savona-Noli, al via il secondo pellegrinaggio a Roma

Ultimi preparativi per il secondo viaggio a Roma che il Servizio Pellegrinaggi e per la Pastorale del Turismo della Diocesi di Savona-Noli organizzerà da domenica 14 a martedì 16 settembre (3 giorni e 2 notti) in occasione del venticinquesimo giubileo universale ordinario della Chiesa cattolica.

Il programma comprende il passaggio della Porta Santa di una delle basiliche giubilari, la messa nelle Catacombe di San Callisto, sulla Via Appia antica, e una giornata di visita ai luoghi significativi della città e dei suoi dintorni. "Sarà l’occasione per immergersi nella profonda spiritualità dell’evento indetto da papa Francesco e avvicinarsi al cuore della celebrazione giubilare", commenta la responsabile Manuela Pastorino.