Ferrania Film Festival, Morich: “Un progetto culturale di sostanza”

Questa mattina l’assessore al Bilancio, Risorse finanziarie e Personale regionale Claudia Morich ha partecipato a Cengio, presso il Palazzo Rosso, storica sede del dopolavoro S.I.P.E., all’inaugurazione della prima edizione del Ferrania Film Festival, rassegna che celebra la pellicola in ogni sua forma. Organizzato dall'associazione Ferrania Film APS ETS con la direzione artistica della presidente Lidia Giusto e numerosi partner, il Festival racconterà la grande storia della Val Bormida fatta di pellicola, fotografia, cinema, cultura dell'immagine, storia produttiva e lavoro dell’uomo.



“Progetti culturali di sostanza come il Ferrania Film Festival dimostrano che la Liguria è un territorio vivace, ricco di opportunità di approfondimento e di sviluppo facendo dialogare la memoria industriale con l’arte – dichiara l’assessore Morich –. Si viene a delineare, grazie all’associazione Ferrania Film APS ETS, una vera e propria comunità di appassionati e studiosi che permettono di valorizzare al contempo i luoghi simbolici della memoria produttiva della Valle, il lavoro e la creatività dell’uomo. Come Regione Liguria siamo al fianco della manifestazione insieme all’ Università degli Studi di Genova, Provincia di Savona, i Comuni di Cengio, Altare, Dego, Bra e Monesiglio, Camera di Commercio Riviere di Liguria e Unione Industriali della Provincia di Savona. Un Festival che nasce sotto una buona stella nelle celebrazioni internazionali dedicate ai 200 anni della fotografia, a cui auspichiamo di diventare un appuntamento fisso nel palinsesto degli eventi della nostra regione, per l’importanza che sta rivestendo nel rafforzare non solo la visibilità della Val Bormida, ma la trasformazione e la crescita dell’intero territorio”.