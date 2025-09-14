Albenga, le opere di Sergio Giusto in mostra al Noberasco 1908 per i 20 anni del negozio

Appuntamento speciale ad Albenga il prossimo 20 settembre, quando il negozio Noberasco 1908 di via dei Mille, ad Albenga, ospiterà per la prima volta una mostra di quadri. Protagonista sarà l’artista ingauno Sergio Giusto, che presenterà al pubblico i suoi dipinti e il racconto del suo percorso umano e professionale, culminato con il ritorno nella sua città natale.

L’evento si inserisce all’interno del calendario di iniziative che Noberasco ha voluto dedicare al 20° anniversario dell’apertura del punto vendita, inaugurato nel dicembre 2005 come omaggio alla città e in ricordo del Cavaliere del Lavoro Pierluigi “Gin” Noberasco, profondamente legato ad Albenga. Per celebrare questa ricorrenza, ogni mese, il giorno 20, il negozio propone appuntamenti speciali comunicati tramite i canali social e rivolti ai clienti.

La tappa di settembre sarà quindi un momento culturale di rilievo: le opere di Giusto arricchiranno gli spazi di via dei Mille, offrendo ai visitatori un’occasione unica per scoprire la sua arte. “La presenza dei tuoi dipinti – sottolineano dall’organizzazione – collega la nostra gioventù con l’attuale maturità, un modo interessante di congiungere i lembi di epoche diverse, offrendo godimento e riflessione a chi entrerà nel nostro negozio.

Il percorso celebrativo proseguirà nei mesi successivi fino al 20 dicembre, data in cui ricorreranno i 120 anni dalla nascita di Pierluigi Noberasco, figura di riferimento per la famiglia e per la comunità ingauna.

Appuntamento ad Albenga, nella boutique Noberasco 1908, il 20 settembre dalle 17 alle 19 per la mostra personale di Sergio Giusto dal titolo "Un incontro inaspettato".