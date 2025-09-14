“Una Montagna di Esperienze”: escursioni e attività per famiglie lungo il Sentiero Italia CAI alla scoperta delle valli alpine cuneesi

Il Conitours – Consorzio Operatori Turistici della provincia di Cuneo, in collaborazione con l’Ente di Gestione delle Aree Protette Alpi Marittime e il CAI di Cuneo, promuove “Una Montagna di Esperienze”, un ciclo di escursioni e attività esperienziali dedicate a famiglie, appassionati di montagna e curiosi di ogni età, lungo il tracciato del Sentiero Italia CAI.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere il patrimonio naturale, storico e culturale delle montagne della provincia di Cuneo, attraversate proprio dal Sentiero Italia CAI, uno dei più grandi itinerari escursionistici d’Europa. Ogni attività è pensata per avvicinare grandi e piccoli alla ricchezza di questi luoghi, tra paesaggi suggestivi, biodiversità straordinaria e testimonianze del passato.

Qui i dettagli del settimo, ed ultimo, appuntamento:

SABATO 20 SETTEMBRE – Osservando le migrazioni al Colle di Tenda

Una giornata dedicata all’osservazione delle specie che popolano i nostri cieli

Ritrovo ore 10:15 davanti Chalet le Marmotte

Partenza ore 10:30 direzione Colle di Tenda, e dintorni, al fine di osservare la migrazione post-riproduttiva dell'avifauna oltre che la presenza delle varie specie di grandi rapaci stanziali, e non, come aquila reale e grifone.

Rientro alle auto previsto alle ore 12:30

Info utili:

Portare un binocolo

Portare cappellino, crema solare, t-shirt di ricambio e 1,5 L di acqua

Obbligatori scarponcini da trekking

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione al numero 0171 696206 o via email a info@cuneoalps.it.

Per il programma completo: www.cuneoalps.it

L’iniziativa fa parte del progetto “Una Montagna di Esperienze: Turismo Sostenibile sul Sentiero Italia CAI in Piemonte”, finanziato dal Ministero del Turismo con il contributo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e con il patrocinio della Regione Piemonte.