Savona, Patto per il Nord in piazza contro il Ponte sullo Stretto: “Tante firme e lagnanze dai cittadini”

“Ieri in tutto il Nord sono state organizzate, tra gazebo e banchetti, 60 postazioni, con lo scopo di raccogliere firme contro la costruzione del ponte sullo Stretto. Anche a Savona Patto per il Nord era presente”.

Lo scrive in una nota il direttivo provinciale del Patto per il Nord.

“Il banchetto è stato molto frequentato, vuoi per la curiosità (è la prima volta che usciamo in strada)ma soprattutto per confrontarsi con noi – dicono -. Le ‘lagnanze’ sono tante. I savonesi lamentano di essere amministrati male, ma in generale la gestione sanitaria, la viabilità, il continuo poltronificio in Regione Liguria sono stati posti sul banco degli imputati”.

“Abbiamo dimostrato in tutto il Nord che un’alternativa alle destre, alle sinistre c'è e che l'autonomia, il federalismo, padroni a casa nostra, bandiere ammainate dalla Salvini premier tornano a sventolare alte e libere in tutto il Nord. Per il Nord noi!”, concludono.



