Nave degli armamenti Slnc Severn, il Partito Comunista Savona: "Appoggeremo le iniziative che i lavoratori dei Rimorchiatori decideranno di intraprendere per impedire l'ormeggio"

Il Partito Comunista - Savona appoggierà le iniziative e parteciperà alle lotte che i lavoratori dei Rimorchiatori del porto di Savona - Vado decideranno di intraprendere per impedire l’ormeggio della M/N SLNC SEVERN, e di altre navi che trasportino materiale bellico destinato a Israele.



"Siamo disponibili a organizzare un incontro con voi per individuare le azioni necessarie, nel segno della pace e contro tutte le guerre imperialiste" spiegano il segretario regionale Marco Salvadori e il responsabile dell’ organizzazione Franco Benotti.