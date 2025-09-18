L’Unione Industriali della Provincia di Savona spegne 80 candeline, il 22 settembre l’Assemblea Generale

Ottant’anni di storia, crescita e impegno al fianco delle imprese savonesi. È su queste basi che l’Unione Industriali della Provincia di Savona celebra il proprio anniversario con l’Assemblea Generale 2025, dal titolo “Progettiamo il Futuro”. L’appuntamento è fissato per lunedì 22 settembre, alle 15.30, presso lo stabilimento Alstom di Vado Ligure: sito che vanta una tradizione ultracentenaria nel campo della progettazione, della costruzione, del collaudo e della manutenzione di locomotive e dei relativi sottosistemi e oggi impegnato nella produzione e manutenzione delle locomotive della famiglia Traxx per operatori italiani ed europei del trasporto merci oltre che per il treno a idrogeno.

I lavori si apriranno con la celebrazione da parte della Presidente, Caterina Sambin, delle imprese associate che da oltre ottant’anni operano sul territorio, cui seguiranno la relazione del Centro Studi di Confindustria e dell’Unione Industriali della Provincia di Savona, intitolata “Dove siamo, dove andiamo”. Seguirà la tavola rotonda coordinata dal giornalista Gilberto Volpara che vedrà come relatori la presidente dell’Unione Industriali della Provincia di Savona, Caterina Sambin, gli assessori regionali Paolo Ripamonti e Luca Lombardi e Antonio Gozzi, special advisor del presidente di Confindustria sulla competitività europea e sul Piano Mattei. Nel corso dell’Assemblea interverrà anche il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi.

Queste le parole della presidente dell’Unione Industriali della Provincia di Savona, Caterina Sambin: “Le imprese savonesi da sempre dimostrano di saper competere oltre i confini locali, guardando all’Europa e al mondo. A ottant’anni dalla nascita dell’Unione Industriali, questo traguardo rafforza la responsabilità che sentiamo: investire su infrastrutture moderne, formazione vicina ai reali bisogni imprenditoriali e una politica industriale che valorizzi il territorio. In particolare, lo sviluppo del porto di Savona-Vado non è solo un progetto infrastrutturale, ma un’opportunità strategica di apertura globale, per generare occupazione, collegamenti e crescita economica sostenibile”.

In occasione del suo 80° anniversario, l’Unione Industriali della Provincia di Savona, in collaborazione con Poste Italiane, ha realizzato un annullo postale speciale “Progettiamo il Futuro”. Questo timbro esclusivo, che riproduce il nuovo logo dell’80° anniversario, sarà disponibile per l’Assemblea su una cartolina commemorativa creata appositamente. Per l’evento, sarà allestito da Poste Italiane un servizio filatelico temporaneo presso la sede della manifestazione, dove gli invitati potranno ricevere il prezioso oggetto da collezione.