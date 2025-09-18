"La scelta di ieri, la scelta di oggi", il 26 settembre a Borgio Verezzi l'incontro pubblico organizzato dalla sezione Anpi "Ettore Bocci"

Venerdì 26 settembre, alle ore 20.45 nella sala consiliare del Comune di Borgio Verezzi, la sezione Anpi "Ettore Bocci" organizza l'incontro pubblico "La scelta di ieri, la scelta di oggi". Memoria storica di Borgio Verezzi nel '43-'45 e degli scioperi della Piaggio.
Intervengono Luigi Vassallo e Claudia Carosi.
Ieri: "Il 19 settembre 1944 Primo Baria, Settimo Giusti, Tommaso Martinelli, Davide Monarchi, Attilio Monsani e Giovanni Ronzoni furono fucilati per diserzione al muro di cinta del cimitero di Borgio Verezzi".
Oggi: "Noi supportiamo la Global Sumud Flotilla".