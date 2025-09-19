Albenga, al parco Peter Pan giochi per bambini "occupati" da ragazzi e a rischio vandalismo

Il parco Peter Pan, in via Dalmazia, da tempo è al centro di discussioni e preoccupazioni tra genitori e frequentatori. Negli ultimi giorni, secondo quanto segnalato da una mamma, la situazione sembra essere sfuggita di mano: gruppi di adolescenti e ragazzi più grandi occuperebbero in modo inappropriato le aree gioco, a danno dei bambini più piccoli.

“È tutta la settimana che vengo qui e vedo litigi tra mamme e ragazzi – racconta la mamma di un bimbo – i bambini piccoli non riescono nemmeno a giocare tranquilli perché altri ragazzi si impossessano dei giochi, li trattano male, li danneggiano e a volte li spaventano con pallonate o corse con le biciclette”.

Secondo le segnalazioni, il fenomeno riguarda ragazzi di diverse età e provenienze, italiani e stranieri, e le situazioni di conflitto non mancano. Chi prova a intervenire, compresa la titolare del bar del parco, viene spesso ignorato o insultato.

Ma non è tutto, perché alcuni genitori denunciano anche minacce e atteggiamenti intimidatori da parte dei ragazzi più grandi, rendendo difficoltoso qualsiasi tentativo di regolamentare l’uso delle dotazioni.

“Noi genitori non sappiamo come risolvere il problema – sottolinea la mamma -. Forse bisognerebbe che intervenisse il Comune con l’introduzione di orari di accesso differenziati per fasce d’età, o un maggiore controllo da parte delle autorità competenti, oltre alla tutela dei giochi destinati ai bambini più piccoli. La speranza è di riportare sicurezza e serenità in un luogo che dovrebbe essere dedicato al divertimento e alla socializzazione dei più giovani”, conclude.