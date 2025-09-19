A Sassello la mostra-experience "Alberi centenari"

Dal 20 al 30 settembre, presso Duplo Studio, il nuovo spazio di comunicazione, architettura e arte a Sassello, si terrà la mostra experience “Alberi centenari”, a cura di Cascina Granbego APS, con fotografie di Angelo Barletta, Massimo Ferrando e Michele Gazzolo, e con il patrocinio del Comune di Sassello.

All’equinozio di settembre, un viaggio attraverso un simbolo della tradizione del territorio del Parco del Beigua: il bosco, simbolo ma anche luogo di incontro. Gli alberi centenari, presso le culture pre-moderne, erano uno spazio sacro della comunità nel cuore della foresta, sotto cui confrontarsi, prendere decisioni, intonare canti e stabilire un contatto profondo e armonico con la natura.

La mostra, dunque, è un’esperienza immersiva per ritrovare il senso profondo dell’incontro fra persone, fra le persone e la natura, dare un segnale ambientale forte e un nuovo valore a ciò che sembra perduto o che diamo per scontato.

L’allestimento, originale e coerente con il tema della mostra, è a cura di Duplo Studio, nato dal connubio di due gemelle creative, ritornate in patria dopo più di vent’anni all’estero e a Milano: Simona Maurone, architetto internazionale e docente universitaria, e Gianna Maurone, specialista in comunicazione integrata e copywriter.

Comunicazione, architettura, arte e cultura daranno vita a progetti di ambiti diversi, “mattoncini” che si uniscono per costruire spazio e idee multiple.