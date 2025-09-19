Savona e Varazze ospitano gli incontri con l’attivista israeliano Guy Hirschfeld

Nei prossimi giorni a Savona e Varazze si terranno due incontri con Guy Hirschfeld, attivista per i diritti umani dell'associazione Ta'ayush, uno dei tanti israeliani contrari all'occupazione della Striscia di Gaza e che difendono i palestinesi vittime di violenza dei coloni. Operazione Colomba, il corpo di pace della Comunità Papa Giovanni XXIII, lo ha conosciuto sul campo e collabora spesso con lui per documentare, filmare e portare avanti le denunce a difesa dei palestinesi.

Già l'anno scorso Hirschfeld ha portato la sua testimonianza nell’aula magna del Seminario Vescovile, in via Leopoldo Ponzone 5, nel quartiere Villetta, a Savona. Qui tornerà lunedì 22 settembre alle ore 21 per parlare della "Pulizia etnica in Palestina prima e dopo il 7 ottobre 2023" (è disponibile il parcheggio interno). Mercoledì 24 settembre sempre alle 21 sarà ospite invece della Parrocchia Sant'Ambrogio Vescovo, in via Carattino, a Varazze per parlare de "La resistenza nonviolenta in Palestina prima e dopo il 7 ottobre 2023".

Entrambi gli appuntamenti sono promossi, tra gli altri, dalla Fondazione Diocesana Comunità Servizi e dall’Officina della Pace e ad ingresso libero.