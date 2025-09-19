Un'estate all'insegna del gusto: Be!Gin di TASTEE.IT conquista l'Italia

L'estate di TASTEE.IT è stata un vero e proprio tour del gusto, portando l'innovazione del suo Be!Gin alla ribalta di alcuni dei festival più importanti d'Italia. Dopo aver incantato il pubblico del Gin&Tonic Festival a Milano (29, 30 e 31 agosto) e a Torino (12, 13 e 14 settembre), TASTEE.IT è pronto per una nuova, entusiasmante tappa: MareCultura a Sanremo, una manifestazione organizzata da CNA Imperia.



L'evento, che si terrà il 20 e 21 settembre, è una celebrazione della "Cultura del Mare" della Liguria e del Mediterraneo, un'occasione unica per valorizzare il porto come luogo di scambio e di incontro. E proprio in questo contesto, il Be!Gin si farà portavoce di un connubio indimenticabile tra tradizione e creatività.



Il Be!Gin è un gin unico nel suo genere, che unisce la robusta e balsamica intensità del ginepro con le note fiorite e il colore vivace della begonia. Un'armonia di sapori che conquista al primo sorso.



A Sanremo, questa esperienza sensoriale si arricchirà ulteriormente grazie alla collaborazione con la Gelateria Perlecó di Alassio ideatrice dell'Ice Be!Gin Tonic, un "ghiacciolo" che è l'incontro perfetto tra l'arte della gelateria e l'innovazione della mixology. Per l'occasione, Perlecó proporrà gelati ai gusti di Begonia, Rosa, Nasturzio e Violetta.



TASTEE.IT si prepara a chiudere in bellezza la stagione estiva, offrendo ai visitatori di MareCultura una pausa rinfrescante e un'esperienza di gusto che celebra il meglio dell'artigianalità e della creatività italiana.