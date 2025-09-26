Cairo Montenotte in lutto per la scomparsa del generale Gennaro Aprea

In Val Bormida, in particolare a Cairo Montenotte, sono ore di lutto per la scomparsa del generale Gennaro Aprea, a lungo comandante della Scuola di Polizia Penitenziaria della città. Aveva 85 anni.

Numerosi messaggi di cordoglio che si stanno susseguendo in queste ore. Tra questi anche quello del Lions Club Valbormida, di cui il generale Aprea era socio stimato: "Il Lions Club Valbormida si stringe con profondo dolore alla famiglia e agli amici per la scomparsa di Gennaro Aprea - il pensiero del club - Il ‘generale ‘ così lo chiamavano tutti è stato soltanto un socio, ma un vero esempio di servizio e dedizione. La sua presenza costante, la sua generosità e la sua capacità di ascolto lo hanno reso un punto di riferimento per tutti noi. Sempre disponibile ad aiutare, ha saputo unire impegno sociale e spirito lionistico, incarnando con naturalezza il motto che ci guida: “We Serve”. In ogni iniziativa a favore della comunità ,dalla giornata dell salute, dal servire delle bandiere, etc il Generale non faceva mai mancare il suo entusiasmo, il suo tempo e la sua energia. La sua testimonianza resterà un patrimonio prezioso, non solo per il nostro Club, ma per tutte le persone che hanno avuto la fortuna di incontrarlo. Domenica, ore 14:30 presso la scuola penitenziaria di Cairo, lo salutiamo con affetto, custodendo nel cuore il ricordo della sua amicizia sincera e del suo esempio luminoso".

La Camera ardente è allestita presso la Cappella della Scuola di Polizia Penitenziaria con orario 10.00 - 19.00. Il Santo Rosario sarà recitato nella parrocchia di San Lorenzo a Cairo Montenotte sabato alle ore 17:30.

I funerali si terranno nella cappella della Scuola di Polizia Penitenziaria domenica 28 settembre alle ore 14:30 e proseguiranno poi per il cimitero locale. La Messa di settima sarà celebrata nella parrocchia di San Lorenzo domenica 5 ottobre alle ore 11:00.

Il generale Aprea lascia i figli Mauro e Sandro, le nuore Sara e Flavia, gli amati nipoti Riccardo, Sofia e Lorenzo, oltre a cognati, nipoti, parenti e amici che ne piangono la scomparsa.