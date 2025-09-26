Savona, il sindaco Russo in visita al Pronto Soccorso del San Paolo: tra numeri record e carenza di personale

È recente l’annuncio di una riforma del sistema sanitario da parte del Presidente della Regione Marco Bucci e, anche in seguito al dibattito che si è aperto sulla sanità, il sindaco Marco Russo questa mattina, 26 settembre, ha effettuato una nuova visita all’Ospedale San Paolo, questa volta al Pronto Soccorso.

"Ho voluto recarmi al Pronto Soccorso – afferma Russo – visto che il tema è stato dibattuto nei giorni scorsi: ho visitato gli spazi, già oggi ben organizzati, sui quali la Asl sta investendo con opere di ampliamento, consentendo una migliore distribuzione delle attività".

Russo ha incontrato la dottoressa Grazia Guiddo, sostituta della Struttura Complessa di Medicina d’Urgenza, e la coordinatrice infermieristica, dottoressa Francesca Gargiuli, insieme al personale medico e infermieristico che opera nell’ospedale.

"Per rendersi conto dell’importanza del loro lavoro, è sufficiente un numero – spiega Russo – nel 2024 il Pronto Soccorso ha registrato 56.168 accessi, il numero più alto in regione soltanto dopo il San Martino (73.083), ma superiore a quello dell’Ospedale Sant’Andrea di La Spezia, che ne ha avuti 50.229. Il primo semestre del 2025 è in linea con l’anno precedente".

Il Pronto Soccorso del San Paolo, però, soffre la carenza di organico. "Il problema è la carenza di personale, sia medico (15 medici a fronte di un organico previsto di 21) – prosegue Russo – sia infermieristico (55 infermieri a fronte di un organico previsto di 60), il che rende tutto molto più complesso e soprattutto faticoso per chi opera ogni giorno con grande dedizione e generosità".