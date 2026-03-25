Uniti per Paolo e Rachele Franchelli: anche il consigliere comunale Podio a Roma a sostegno delle due associazioni

“Sono venuto a Roma, alla Camera dei Deputati, per portare la vicinanza del gruppo consiliare di minoranza di Albenga a due associazioni del nostro territorio che ci stanno molto a cuore. Due realtà che hanno presentato i loro progetti a deputati, senatori e consiglieri regionali, che si sono impegnati a sostenerli nei prossimi mesi e anni. Sono iniziative di grande valore sociale, che sono certo verranno prese in carico e portate avanti".

Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Albenga Nicola Podio, a margine dell'incontro che si è svolto questo pomeriggio in Parlamento.

"Desidero ringraziare Rossella e Gastone per quello che fanno e per come lo fanno: le associazioni Rachele Franchelli e Uniti per Paolo nascono da momenti di grande difficoltà, addirittura luttuosi nel caso di Rachele, ma hanno saputo trasformare il dolore in qualcosa di prezioso per gli altri, in luce, serenità e sostegno concreto a chi ne ha bisogno - prosegue Podio -. Dalla perdita di una figlia è nato persino un nuovo termine, ‘atefano’, che racconta una realtà spesso senza nome, quella dei genitori che non hanno più un figlio, e che oggi trova voce e dignità attraverso l’impegno di queste persone straordinarie".

"Abbiamo voluto essere qui per dimostrare che non sono soli: Albenga - sottolinea -, e in particolare la minoranza consiliare, è al loro fianco e continuerà a sostenerli con convinzione, anche con gesti semplici e simbolici, proprio come questa presenza a Roma. Il nostro obiettivo è far sì che queste iniziative diventino un patrimonio condiviso di tutta la città. Rivolgo infine un appello al sindaco e alla maggioranza, oggi purtroppo assenti alla Camera, affinché vogliano affiancare queste realtà nel loro percorso: sostenere questi progetti vuol dire investire nel cuore e nel futuro della nostra comunità”, conclude.