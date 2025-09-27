Screening per la prevenzione dell'Alzheimer, l'iniziativa organizzata dal Lions Club Savona Torretta

Il Lions Club Savona Torretta promuove la salute con un’iniziativa aperta alla cittadinanza.

In occasione della Settimana della Salute Mentale e del Benessere, il Lions Club Savona Torretta organizza una giornata di screening gratuiti dedicati alla prevenzione dell’Alzheimer, in programma sabato 11 ottobre 2025, presso la Residenza Protetta “Marina Bagnasco” (Salita Schienacoste – Savona).

L’iniziativa prevede la somministrazione dell’MMSE (Mini Mental State Examination), un test neuropsicologico breve e standardizzato che consente di valutare funzioni cognitive come memoria, orientamento, attenzione, linguaggio e abilità esecutive. Lo scopo è individuare precocemente eventuali segnali di deterioramento cognitivo e promuovere una maggiore consapevolezza sulla salute mentale nella popolazione.

«Con questa iniziativa vogliamo offrire un servizio concreto alla comunità, perché la prevenzione e l’attenzione alla salute mentale sono fondamentali. È un impegno che sentiamo come Lions: essere vicini alle persone e contribuire al loro benessere» dichiara Roberto Rosa, Presidente del Lions Club Savona Torretta.



Orari degli screening: mattino: 9.00 – 12.30; pomeriggio: 15.00 – 17.00

Il test è gratuito e anonimo.

"Il Lions Club Savona Torretta desidera esprimere un sentito ringraziamento al Dott. Giampaolo Pesce, socio del Club, che metterà a disposizione la propria competenza e professionalità per la realizzazione degli screening. Per motivi organizzativi e per evitare attese è gradita la prenotazione all’indirizzo e-mail: info@lionsclubsavonatorretta.it. La tua salute, la nostra priorità" dicono dai Lions.