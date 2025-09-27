Ubik, tutti gli incontri e le presentazioni di libri ad ottobre

Riprendono gli eventi annuali della libreria Ubik. Negli eventi di ottobre spicca l'anteprima nazionale per la presentazione del libro sulla storia di Sandro Pertini ad opera dell'autore italiano attualmente più letto nelle scuole italiane, Luigi Garlando.

Nell'ambito delle tematiche di attualità, due saranno gli incontri di presentazione di libri aventi per protagoniste bambine che ogni giorno vivono le sofferenze delle guerre in corso: la piccola ucraina Kira all’inizio dell’invasione russa (con lo scrittore vincitore del premio Cronin Roberto De Rosa) e la giovane palestinese Sana nella striscia di Gaza (con l'attore, scrittore e autore teatrale Giorgio Scaramuzzino).

Sempre sui temi di attualità e politica, lo storico torinese Angelo d'Orsi presenterà il suo nuovo saggio sulla deriva neoliberista della nostra società; il sociologo e opinionista de Il Fatto Quotidiano Pierfranco Pellizzetti racconterà l'inadeguatezza della nostra classe dirigente; lo scrittore e attivista Davide Cerullo racconterà la sua vita, dalla camorra alla costruzione di un'associazione di promozione sociale a Scampia.

Per quanto riguarda i romanzi, torna alla Ubik con il suo nuovo libro Marco Buticchi che con un milione e mezzo di copie vendute in Italia e all’estero è il grande maestro italiano dei romanzi d’avventura.

Inoltre la giornalista e scrittrice Donatella Alfonso presenterà il suo nuovo romanzo ambientato nel periodo della Resistenza; la scrittrice Antonella Forte illustrerà il suo libro sulla storia delle streghe di Triora; il famoso cabarettista di “Drive in” e di tante altre trasmissioni televisive Carlo Pistarino presenterà la sua nuova pubblicazione ambientata nella Genova degli anni settanta.

Sempre negli altri eventi del mese, incontro con Samantha Biale, giornalista e nutrizionista che ha partecipato e partecipa a varie trasmissioni televisive Rai e Mediaset, e incontro con il docente di Psicologia clinica Pasquale Romeo e con l'economista Giuseppe Romeo sul segreto della felicità.

"Bambini, se avete il coraggio, passate anche quest'anno a trovarci il 31 ottobre a Hallowen per affrontare le paurose insidie presenti nella libreria, a cura degli attori del HSA Teatro" dicono dalla Ubik.

Dal vincitore del premio Cronin, un commovente romanzo con protagonista Kira, una bambina ucraina all’inizio dell’invasione russa...

Venerdì 3 ottobre ore 18: incontro con lo scrittore ROBERTO DE ROSA e presentazione del libro "L'altalena di Kira" (Mazzanti)

Modera il giornalista MIMMO LOMBEZZI

Alla Ubik De Rosa, medico e scrittore, già vincitore di diversi premi tra cui il Cronin e il Kafka. Mariupol, Giovedì 31 marzo 2022, all’inizio dell’invasione russa. Un gruppo di scout dell’esercito ucraino tiene una posizione in un caseggiato, sul vialone della Donets’ka. Devono riferire sul movimento di mezzi e truppe delle forze nemiche. Rischieranno di esporsi per portare nel rifugio Kira, una bambina sopravvissuta a un bombardamento.

Sabato 4 ottobre ore 18: incontro con il sociologo PIERFRANCO PELLIZZETTI e presentazione del libro "Autobiografie della nazione. Sopravvalutati e furbetti nel Paese in declino"

Moderano gli psicoterapeuti MAURA ROSSI e MASSIMO REBAGLIATI autori del recente studio “Esperienze di tirocinio professionalizzante in psicologia” (il Mulino)

Pierfranco Pellizzetti (sociologo, opinionista de Il Fatto Quotidiano, il Manifesto, MicroMega, ecc, già docente presso l'Università di Genova) passa in rassegna alcuni dei vecchi e nuovi protagonisti della scena pubblica, il cui tratto comune è quello di essere dei “sopravvalutati” o, peggio ancora, dei “glorificati”. È infatti la loro pretenziosa inadeguatezza, l’incapacità di operare da vera classe dirigente, una delle ragioni principe del declino nazionale.



Giovedì 9 ottobre ore 18: incontro con il docente di Psicologia clinica PASQUALE ROMEO e l'economista GIUSEPPE ROMEO e presentazione del libro "Il segreto della felicità. Come liberare la vita dai pensieri negativi" (Diarkos)

Modera RENATA BARBERIS

A chi non è mai capitato di andare alla deriva dei propri pensieri, sentendosi annegare in un vortice sempre più profondo di ansie, timori e incertezze? Navigare nelle acque inquinate da frustrazioni, paure e risentimenti, nella vana speranza di poter controllare tutto, porta spesso a rimanere senza fiato, colti da un senso di smarrimento che ci rende incapaci di agire, naufragando così nel mare dei piccoli e grandi problemi. Il libro si pone l’obiettivo di insegnare ad affrontare, giorno dopo giorno, l’avventura che chiamiamo vita, forti della nostra autostima e della nostra capacità di resilienza.

Venerdì 10 ottobre ore 18: incontro con la giornalista e scrittrice DONATELLA ALFONSO e presentazione del libro "Quando gli alberi parlano" (Castelvecchi)

Modera la Presidente provinciale dell'ANPI Savona FRANCESCA AGOSTINI

Letture a cura dell'attore JACOPO MARCHISIO, Vicepresidente ANED Savona e consigliere ISREC. Con il Patrocinio di ANPI, ISREC e ANED

Nuovo libro per Donatella Alfonso, scrittrice, giornalista, Consigliera comunale al Comune di Genova, avente per tema la Resistenza e la guerra antifascista. In un piccolo paese dell’entroterra ligure di confine, nel periodo più cupo della Seconda Guerra Mondiale, Antonia è testimone e protagonista di un intreccio di sentimenti e scelte difficili: la fiducia incerta nei partigiani, il fascino ambiguo di un ufficiale tedesco che sembra voler tradire il proprio ruolo. Alfonso costruisce un romanzo intenso, una storia di passione e resistenza che lascia il segno come una carezza che brucia.

Alla Ubik il famoso cabarettista di “Drive in” e di tante altre trasmissioni televisive, con il suo nuovo romanzo.

Sabato 11 ottobre ore 18: incontro con il cabarettista e scrittore CARLO PISTARINO e presentazione del libro "Il falcone" (De Ferrari)

Partecipano SILVIA BAZZANO e il dott. MASSIMO SPICA criminologo esperto di criminologia clinica, neurologo e psicologo

Nuovo romanzo per Carlo Pistarino, scrittore, attore, cabarettista, autore televisivo, noto al grande pubblico per la sua storica partecipazione alla trasmissione televisiva Drive In, ma anche per Emilio, Buona Domenica, La sai l'ultima?, Andy e Norman, Campioni di ballo, Scherzi a parte, Bellezze al bagno, Ok, il prezzo è giusto!, Torno sabato. Nella Genova degli anni ’70 e ’80 la storia di un ragazzo che lotta con il suo passato e il suo presente. Le sofferenze che lo hanno sempre accompagnato nel percorso di una vita segnata dal fato. Le tragiche scelte, macchiate di sangue e crudeltà....

Alla Ubik Samantha Biale, giornalista e nutrizionista che ha partecipato e partecipa a varie trasmissioni televisive Rai e Mediaset (Sai cosa mangi?, Mattino 5, Pomeriggio 5, Domenica Live, Linea Verde e Unomattina).

Martedì 14 Ottobre ore 18 Sala Rossa del Comune: incontro con la nutrizionista e giornalista SAMANTHA BIALE e presentazione del libro "Dimagrire pranzando" (Baldini+Castoldi) Partecipa l'inviato di Striscia la Notizia LUCA GALTIERI

Modera RENATA BARBERIS

La dieta da seguire quando tutte le altre hanno fallito: cosa mangiare in pausa pranzo, ovunque ci si trovi. Con la scusa del poco tempo a disposizione, ci si accontenta delle soluzioni più veloci o a portata di mano. Samantha Biale (nutrizionista giornalista presente in numerose trasmissioni Rai e Mediaset e delle principali riviste e radio) è un errore fatale perché è proprio il pranzo a fare la differenza tra una «vita sempre a dieta» e un corpo in forma! La chiave per svegliare il metabolismo è proprio la finestra oraria 12-14 nella quale gli ormoni catabolici (che ci rendono attivi, lucidi e vitali) raggiungono il picco: un pranzo ben equilibrato è il detonatore per trasformare il cibo in pura energia e mai in grasso.

Mercoledì 15 ottobre ore 18: incontro con lo scrittore e attivista DAVIDE CERULLO e presentazione del libro "L’orrore e la bellezza" (Anima Mundi - nota introduttiva di Erri De Luca)

Modera TIZIANA BONORA

In collaborazione con l'associazione Vita Nova di Finale Ligure

Davide Cerullo racconta la sua storia alle Vele di Scampia: l’orrore di un’infanzia negata, di un padre violento, di una pistola in mano a sei anni, di una scuola incapace di accogliere, di pallottole nelle gambe, di rabbia e paura. Erri De Luca scrive di lui: “ha trovato il suo nome scritto nella Bibbia: Davide! Ha staccato di nascosto le pagine, le ha lette e da lì è cominciata una persona nuova...”. Davide ha scelto di vivere a Scampia, dove ha fondato “L’albero delle storie”, associazione di promozione sociale che si occupa di progetti educativi.

Lo storico torinese Angelo D'Orsi descrive la deriva neoliberista della nostra società offrendoci gli strumenti per costruire un futuro diverso.

Sabato 18 ottobre ore 18 Sala Rossa del Comune: incontro con lo storico ANGELO D'ORSI e presentazione del libro "Catastrofe neoliberista. Il regime che ha devastato le nostre vite" (LAD Edizioni)

Partecipano il Prof PIERGIORGIO BIANCHI e il politologo FRANCO ASTENGO

Con il rigore di un grande storico e l’ottimismo della volontà di ispirazione gramsciana, D’Orsi ci offre gli strumenti per decifrare il presente e costruire un futuro diverso. Il neoliberismo non ha più segreti: dagli anni ’70 a oggi, si è imposto come un sistema economico, sociale e culturale globale, espandendosi in modo inarrestabile. Il libro ripercorre le dinamiche di un sistema totalitario, capace di imporsi con violenza e di camuffarsi abilmente da paladino della libertà e della democrazia, dominando la vita quotidiana di miliardi di persone. Una necessità, perché solo attraverso la comprensione profonda dell’avversario è possibile immaginare alternative.

Torna a Savona il grande maestro italiano dei romanzi d’avventura, con un milione e mezzo di copie vendute, tradotto all’estero in varie lingue tra cui tedesco, spagnolo, portoghese, romeno e greco.

Martedì 21 Ottobre ore 18: incontro con lo scrittore MARCO BUTICCHI e presentazione del libro "La più bella del mondo" (Longanesi)

Modera lo scrittore ROBERTO CENTAZZO

Ancora una volta Marco Buticchi (il maestro italiano dell’avventura, tradotto in varie lingue europe e pubblicato da Longanesi nella collana «I maestri dell’avventura» accanto a Wilbur Smith e Clive Cussler) scava nella Storia spaziando nel tempo: portando alla luce i misteri che affondano le radici nell'epoca di Cesare e Cleopatra, e descrivendo i segreti che costellano la straordinaria carriera di Hedy Lamarr l'attrice degli anni Venti «più bella del mondo», fino ad arrivare ai giorni nostri alla notte degli Oscar. Buticchi dà vita a un nuovo romanzo corale, epico, carico di tensione e fascino.

Dallo scrittore e autore teatrale Scaramuzzino, una toccante storia per bambini con protagonista la piccola Sana nella Striscia di Gaza.

Sabato 25 ottobre ore 16,30 : "Nasi rossi. La pace può iniziare da un sorriso" (Salani)

incontro animato per bambini dai 5 ai 10 anni con l'attore, scrittore e autore teatrale

GIORGIO SCARAMUZZINO

“A Sana piace costruire aquiloni che volano davvero. Sale sulla terrazza di casa sua, aspetta il vento giusto ed ecco che il suo aquilone prende il volo. Nei cieli di Gaza volano tanti aquiloni, quando non c’è la guerra, naturalmente. Sana sogna di andare dall’altra parte e sogna un mondo di pace, perché Sana sa cosa vuol dire stare in mezzo alla guerra e alla paura...”. Scaramuzzino (attore, regista, drammaturgo e autore di letteratura per l'infanzia, Premio Andersen 2001, Docente di Animazione teatrale all'Università di Genova) ha scritto un libro in onore della pace e di tutti i piccoli gesti coraggiosi che lasciano un sorriso e portano speranza.



In anteprima nazionale: doppio incontro a Savona per cittadini e studenti con Luigi Garlando, l'autore italiano più letto nelle scuole del nostro paese, che racconterà la storia di Sandro Pertini, il Presidente degli italiani...

Martedì 28 ottobre ore 18 Sala Rossa del Comune: incontro con lo scrittore per l'infanzia LUIGI GARLANDO e presentazione del libro "Sandro libera tutti! Storia di Pertini, il partigiano che diventò Presidente"

La mattina seguente mercoledì 29 ottobre dalle ore 9,30 nella Sala della Sibilla incontro con gli studenti delle scuole savonesi.

Modera FRANCESCA AGOSTINI Presidente provinciale ANPI.

In collaborazione con ANPI, ISREC, ANED e con il Comune di Savona

Luigi Garlando (che con libri come “Per questo mi chiamo Giovanni” è diventato l'autore italiano più letto nelle scuole del nostro paese) ci racconta la storia di Sandro Pertini.

“Il giovane Sandro amava intagliare il legno. L'Italia dei primi del Novecento è un paese in fermento: la distanza tra ricchi e poveri è enorme. Sandro osserva, ascolta, dubita. Le domande scomode, le ingiustizie sociali, la guerra forgiano la sua coscienza, alimentano la sua fame di giustizia. Crescendo, Sandro capisce che non è il legno ciò che vuole modellare, ma la società. Per renderla migliore, perché sia un luogo di giustizia e libertà per tutti...” Sandro nel 1978 diventa Presidente della Repubblica. Il Presidente più amato dagli italiani. Una figura che è per tutti un simbolo di resistenza, integrità, dedizione agli ideali più alti. Ma anche di simpatia e vicinanza alla gente comune. Perché Pertini era uno di noi. E proprio per questo il suo esempio continua a colpirci.

Mercoledì 29 ottobre ore 17 Sala Rossa del Comune: incontro con la scrittrice ANTONELLA FORTE e presentazione del libro "La strega di Triora. Storia di Franchetta Borrelli, la più famosa tra le donne vittime dell'inquisizione" Nell'ambito del mese di iniziative per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Partecipano MAURA FORTUNATI docente di Storia del Diritto medievale e moderno, e il dottor MAURIZIO LANTERI pediatra ed esperto del borgo di Triora. Modera ELISA ZANELLI.

A cura dello Zonta club Savona, in collaborazione con la Libreria Ubik, e con il patrocinio del Comune di Savona e delle associazioni Fidapa e Soroptimist.

Ottobre, 1587. A Triora una carestia terribile, attribuita alle streghe, getta la popolazione nello sgomento. Si apre il processo dell'Inquisizione e giungono così in città gli incaricati inviati dalla Chiesa di Albenga e da Genova. Molte donne, a cui era stata dimostrata gratitudine per la loro attività di guaritrici, ora sono perseguitate, arrestate e alcune uccise. Sono le streghe di Triora, unite da un antico patto di fiducia, aiuto e solidarietà reciproca...

Venerdì 31 ottobre dalle ore 15,30 alle 18: "La commedia dell'arte sbarca a Hallowen!!" Passa in libreria per un spaventoso scherzetto. . .o un dolcetto!" A cura del HSA Teatro

"Bambini, se avete il coraggio, passate anche quest'anno a trovarci per affrontare le paurose insidie presenti nella sala eventi della libreria, allestita per l'occasione come un vero e proprio set cinematografico, dove si nasconderanno gli attori dell'HSA Teatro, pronti a farvi uno 'terrorifico' scherzetto. . . e poi a donarvi un dolcetto" dicono dalla Ubik.