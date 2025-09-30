Il Consiglio Regionale approva la proposta del consigliere di Forza Italia Angelo Vaccarezza di onorare la memoria di don Gianni Baget Bozzo

Il Consiglio Regionale ha approvato quest’oggi, 30 settembre, un ordine del giorno proposto dal consigliere di Forza Italia Angelo Vaccarezza per rendere omaggio alla figura di don Gianni Baget Bozzo nel centenario della nascita, valutando la possibilità dell’assegnazione di un’onorificenza regionale alla memoria o dell’intitolazione di una sala o di uno spazio nei Palazzi regionali.

“Sono davvero soddisfatto per l’approvazione della mia proposta”, dichiara Vaccarezza. “Don Baget – prosegue - è stato un sacerdote, mistico, teologo, pensatore ed esponente politico, saggista, giornalista e scrittore, che ha segnato in maniera significativa, con la sua attività, le sue idee, i suoi studi, le sue pubblicazioni e le sue iniziative la vita e il dibattito politico, teologico ed ecclesiale del nostro Paese e della nostra Liguria. La sua esperienza umana e la sua opera hanno toccato e incrociato i temi e gli snodi fondamentali del secondo Novecento. Temi e snodi spesso drammatici e di primaria importanza per le ricadute sulla società, le istituzioni, le comunità. Basti pensare al Concilio Vaticano II, all’apertura della Democrazia Cristiana a sinistra, al sequestro Moro, alla crisi della Prima Repubblica, e altri ancora”.

“Quella di don Gianni – sottolinea ancora il consigliere di Forza Italia - è stata una figura complessa in tempi complessi. Una figura libera, che ha pagato spesso care le sue idee, le sue intuizioni, la sua capacità di lettura della storia del nostro Paese. Di questa storia Baget è stato anche protagonista diretto, anche nella nostra Liguria. E credo che quest’anno del centenario della nascita possa essere l’occasione per approfondire e riscoprire la sua statura umana, spirituale, politica ed intellettuale, per conoscerne meglio le sfaccettature ed apprezzarne in pieno la storia”.

“A tal proposito, l'8 marzo scorso, giorno del centenario della nascita – aggiunge Vaccarezza - ho avuto l'onore di intervenire e di rappresentare Regione Liguria in Sala Rossa a Savona, al convegno promosso dal Centro Studi dedicato a don Gianni, ed è stato davvero un momento in cui le sue parole, la sua profonda spiritualità e la sua grandezza hanno potuto riemergere in tutta la loro portata”.

“Desidero infine ringraziare i colleghi consiglieri che hanno sottoscritto e votato la mia proposta in Consiglio Regionale e la Giunta che, tramite l’assessore Simona Ferro, ha manifestato la propria disponibilità ad assegnare a Don Gianni l’onorificenza della Croce di San Giorgio o, in alternativa, a dedicargli uno spazio all’interno dei palazzi regionali. Spiace che dalla minoranza non sia arrivato alcun voto favorevole, ma astensioni e addirittura un voto contrario. Peccato, perché don Gianni, nella sua vita e nella sua attività, è sempre stato un esempio di apertura al dialogo e al confronto con tutti. Un’altra occasione persa per la sinistra”, conclude Vaccarezza.