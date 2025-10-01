“Luci sulla Palestina”, flashmob anche davanti all’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure

Le reti #digiunoGaza e Sanitari per Gaza organizzano la manifestazione nazionale “Luci sulla Palestina”, un’iniziativa diffusa in numerose città italiane per accendere l’attenzione dell’opinione pubblica sulla drammatica situazione umanitaria in Palestina e per chiedere con forza un immediato cessate il fuoco.

Su tutto il territorio nazionale, davanti a ospedali, piazze e luoghi simbolici, si svolgeranno flashmob silenziosi con candele, luci e momenti di raccoglimento. Verranno letti appelli e testimonianze, condivisi messaggi di solidarietà e ribadita la richiesta di un intervento urgente della comunità internazionale per garantire la protezione dei civili e l’accesso agli aiuti umanitari.