Piscina Zanelli, proroga alla Rari Nantes Savona: sei mesi in più in attesa del progetto per il secondo lotto

La gestione della Piscina Comunale Carlo Zanelli di Savona è stata assegnata alla Rari Nantes Savona ancora per sei mesi. Il Comune ha infatti disposto la proroga dell’affidamento alla storica società sportiva savonese dal 1° ottobre 2025 al 31 marzo 2026, per un importo complessivo di 47.200 euro.

La decisione si è resa necessaria per garantire la continuità del servizio pubblico durante i lavori di completamento del secondo lotto dell’impianto di Corso Colombo e in attesa della conclusione dell’iter tecnico-amministrativo legato al progetto di fattibilità tecnico-economica presentato dalla Rari Nantes per la copertura delle nuova vasca e alcuni interventi di efficentamento energetico.

La Rari Nantes aveva infatti trasmesso entro il marzo 2025 il documento preliminare richiesto, corredato da un piano economico-finanziario. Gli uffici comunali, però, hanno segnalato la necessità di integrazioni e modifiche, successivamente presentate dalla società nei mesi di giugno e settembre. L’istruttoria è tuttora in corso e dovrà stabilire se il progetto risponde ai requisiti previsti dalla normativa. Nel frattempo, l’amministrazione comunale ha scelto la via della proroga.