Recupero ex Piaggio, il Comune: "Il masterplan depositato dovrà essere integrato e modificato per recepire le linee guida"

Il Comune di Finale Ligure ha preso atto del deposito, da parte della società GIF srl, di un masterplan strategico per il recupero delle aree ex Piaggio. Un passaggio formale, che però non rappresenta ancora un progetto definitivo.

“Alla luce dell’incontro dello scorso 15 settembre in Regione Liguria e della decisione di procedere con la redazione di un nuovo accordo di programma – precisa l’Amministrazione – il Comune stava già predisponendo un insieme di principi e linee di indirizzo relative alle opere pubbliche ritenute necessarie”. Tra queste la realizzazione di un nuovo polo scolastico per le scuole superiori del Finalese, insieme ad altre opere che saranno individuate e discusse.

Il percorso sarà infatti condiviso: i principi elaborati dall’Amministrazione verranno prima esaminati dalla Commissione Urbanistica e successivamente approvati dal Consiglio Comunale, come spiega la nota dell'ente.

Le tavole presentate dalla società privata, sottolinea il Comune, “costituiscono al momento un progetto di massima, che dovrà necessariamente essere integrato e modificato per recepire tutte le opere pubbliche e gli indirizzi che l’Amministrazione Comunale intenderà richiedere nell’interesse della collettività”.

Anche i tempi dell’iter amministrativo che porterà all’approvazione del progetto dipenderà quindi “dal rispetto e dall’accoglimento delle istanze di interesse pubblico individuate dall’Amministrazione”.