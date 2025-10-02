 / Attualità

Attualità | 02 ottobre 2025, 11:27

Savona, il Comune avvia un tavolo di confronto per la gestione dei rifiuti

L'assessore Pasquali: "Definiremo criteri e modalità operative per renderlo uno strumento efficace per migliorare il decoro urbano"

Il Comune di Savona prosegue con la fase 2 del piano di miglioramento del servizio porta a porta annunciata il 19 settembre costituendo un tavolo di confronto sui rifiuti.

Mentre Seas è impegnata nell'innalzamento della qualità del servizio, l'Amministrazione organizza la fase 2 coinvolgendo associazioni e comitati di quartiere allo scopo di risolvere le criticità e migliorare il decoro cittadino.

In questo contesto arriva la proposta di Federconsumatori di istituire un tavolo specifico di confronto che veda la presenza di Seas e raccolga i soggetti rappresentativi e sia in grado di coordinare le istanze dei cittadini. 

L’amministrazione ha accolto la richiesta di istituire questo nuovo strumento che dovrà garantire un dialogo vivo e costruttivo e dovrà rispondere a tre obiettivi principali: affrontare le segnalazioni legate ai condomini con problemi nel sistema di conferimento; individuare criticità ricorrenti e studiare possibili soluzioni; gestire i conferimenti errati anche attraverso iniziative di informazione e formazione dei cittadini; sviluppare azioni di educazione ambientale rivolte alla comunità anche in coordinamento con quelle già attive. 

“Metteremo a punto i criteri di composizione del tavolo e le modalità operative per renderlo uno strumento davvero produttivo ed efficace – spiega l’assessore Barbara Pasquali – in grado di offrire un contributo concreto al miglioramento della gestione dei rifiuti e del decoro urbano. In queste settimane stiamo lavorando alla sua costituzione e il Consiglio Comunale del 9 ottobre potrà essere un’importante occasione per definire meglio il percorso. Fino ad ora abbiamo fatto numerosissimi incontri con i cittadini in tutti i quartieri, grazie al tavolo potremo strutturare meglio questo dialogo per affrontare in maniera condivisa e partecipata il tema dei rifiuti, una delle principali sfide per il futuro della città”.

Redazione

