Avances di un responsabile di un supermercato savonese ad una collega: l'imputato nega i fatti

Fa avances nei confronti di due colleghe e va a processo.

Ieri è proseguito il processo davanti al Collegio del Tribunale di Savona, presidente il giudice Franco Greco con a latere Francesco Giannone e Matteo Pistone, nel quale è imputato l'ex responsabile di un supermercato savonese.

Nell'udienza di ieri mattina sono stati ascoltati i testimoni dell'accusa, della difesa e lo stesso imputato, difeso dall'avvocato Emanuele Canepa, che ha negato i fatti che gli sono stati contestati e che sarebbero avvenuti tra il 2022 e il 2023.

Al centro oltre alle attenzioni sul posto di lavoro anche alcune chat "spinte" e regali.

Le indagini erano state state svolte dalla squadra mobile della polizia e coordinate dalla Procura, dal Pubblico Ministero Giovanni Battista Ferro.