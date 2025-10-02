Albenga, la farmacia comunale aderisce alla Campagna Nastro Rosa 2025

La farmacia comunale di via Milite Ignoto partecipa alla Campagna Nastro Rosa 2025, promossa da UNIFARMA a sostegno della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

Durante tutto il mese di ottobre, dedicato alla prevenzione del tumore al seno, la farmacia sarà attivamente impegnata nella sensibilizzazione e nella raccolta fondi a favore della ricerca scientifica. Sarà possibile ritirare materiali informativi sulla prevenzione, ricevere una spilletta rosa AIRC in cambio di una donazione minima di 2 euro e, con un semplice gesto di solidarietà, contribuire concretamente alla lotta contro il tumore al seno.

"Grazie ai progressi della ricerca, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi di tumore al seno è passata dal 78% all’88%, e l'obiettivo è contribuire affinché si possa arrivare al 100%. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare: insieme possiamo fare la differenza", commentano dalla farmacia.