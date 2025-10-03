Compiti sì, ma con tanta creatività: torna il dopo-scuola a Murialdo

L’amministrazione comunale di Murialdo rinnova anche quest’anno il suo impegno a favore dei giovani e delle famiglie con un innovativo progetto di post-scuola dedicato agli alunni della scuola primaria. Dopo il successo della scorsa edizione, l’iniziativa vuole trasformare il tempo dopo le lezioni in un’occasione di crescita, socializzazione e scoperta del territorio, creando un vero ponte tra generazioni.

Il progetto si svolge all’interno della scuola primaria, che offre aule spaziose e luminose ideali per le attività e una cucina completamente rinnovata per garantire un servizio mensa confortevole e funzionale. In questo ambiente accogliente, un team di insegnanti esperte, affiancate da volontari e studenti maggiorenni, guiderà i bambini in un percorso stimolante, fatto di apprendimento, creatività e divertimento.

Il servizio di post-scuola sarà attivo ogni giovedì, da ottobre a giugno, dalle 13:00 alle 16:00. Il pomeriggio si aprirà con l’assistenza durante il pranzo e proseguirà con il supporto nello svolgimento dei compiti e la partecipazione a laboratori creativi. Gli alunni, suddivisi in un unico gruppo di 16 bambini dalla prima alla quinta, potranno cimentarsi in attività diverse come ceramica, disegno, musica, canto, laboratori sul dialetto e percorsi dedicati alla corporeità e all’emotività. Sono previste anche uscite sul territorio con lo scuolabus, per collegare l’apprendimento in aula all’esperienza diretta. Il progetto sarà realizzato in sinergia con l’iniziativa PN 21/27 “Agenda Nord” dell’Istituto Comprensivo, con entrambe le attività che si alterneranno a cadenza quindicinale.

Un elemento centrale dell’iniziativa è il contributo dei volontari: insegnanti in pensione, cittadini e studenti maggiorenni offrono tempo e competenze, arricchendo l’offerta formativa. L’amministrazione comunale coordina le attività e garantisce la copertura assicurativa sia per i volontari sia per i bambini, mentre un consigliere comunale supervisiona lo svolgimento del progetto e la pulizia dei locali, con l’aiuto di altri volontari sempre presenti.

Il post-scuola di Murialdo non rappresenta solo un supporto concreto per le famiglie lavoratrici, ma diventa un vero e proprio laboratorio di comunità, dove passione per l’educazione e impegno civico si uniscono per offrire ai più piccoli un’esperienza completa, ricca di stimoli e opportunità di crescita.