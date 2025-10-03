Meteo: debole perturbazione domani, Foehn e poi tempo stabile per buona parte della settimana

Oggi giornata tranquilla ma con nuvolosità in graduale aumento per l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge domani soprattutto sulle Alpi. Foehn a seguire e pressione in aumento con tempo stabile a partire da lunedì.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 3 ottobre

Cielo velato per i cirri di una estesa perturbazione atlantica in avvicinamento da ovest, addensamenti sui crinali alpini con deboli piogge. Temperature in rialzo con massime comprese tra 17 e 20 °C. Venti assenti o deboli varaibili su pianure, prime raffiche di Foehn sulle Alpi nordoccidentali al pomeriggio.

Sabato 4 ottobre

Molto nuvoloso sulle Alpi nordoccidentali e Valle d'Aosta, con piogge e rovesci intensi tra pomeriggio e sera. Nuvoloso o molto nuvoloso per nubi basse su Liguria e parte delle pianure piemontesi orientali, con piogge e rovesci sul levante ligure a fine giornata.

Temperature minime comprese tra 8 e 10°C su pianure del Piemonte, fino a 13/15 °C su coste liguri. Massime in leggero rialzo e comprese tra 20 e 22 °C anche se in Liguria a causa della copertura bassa potrebbero rimanere più contenute. Venti al mattino deboli o variabili in pianura. Al pomeriggio moderati o localmente forti da sud su Liguria centrale interna e alessandrino, mentre sulle Alpi venti di Foehn in intensificazione dalla serata.

Domenica 5 ottobre

Precipitazioni notturne sul levante ligure in miglioramento dal mattino, e ancora rovesci isolati su crinali alpini. Bel tempo sulle restanti aree. Temperature stazionarie o con locali oscillazioni. Venti forti di Foehn sulle Alpi e in parte in pianura, con raffiche che sui rilievi potranno sfiorare i 90 km/h. Forti venti di tramontana anche sulla Liguria, in attenuazione dalla serata.

Da lunedì 6 ottobre

Alta pressione inavanzamento da ovest porterà tempo piùstabile e per gran parte soleggiato per buona parte della settimana, con temperature in rialzo soprattutto in montagna. Possibili le prime nebbie notturne e al mattino in pianura.

