Proteste pro Palestina, un gruppo di manifestanti blocca il traffico in Corso Mazzini e dalla Torretta

Se i disagi al traffico si sono limitati questa mattina alla zona di via Paleocapa, Piazza Mameli, Piazza Saffi e Villapiana, non si può dire altrettanto quando intorno alle 13.30 alcuni manifestanti hanno deciso di protestare pacificamente in Corso Mazzini, via Gramsci e in Piazza Leon Pancaldo dalla Torretta.

Un gruppo ha infatti bloccato le alterie centrali di Savona esprimendo il proprio dissenso per l'intervento dell'esercito israeliano che ha abbordato le navi della Global Sumud Flotilla.

Dopo alcuni minuti grazie all'intervento della polizia locale, della polizia e dei carabinieri la circolazione è tornata regolare. Il traffico è stato chiuso anche in via Paleocapa