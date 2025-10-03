Sp 42 “San Giuseppe – Cengio”: conclusi i lavori di messa in sicurezza in località Ponteprino

Si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza sul ponte della Strada Provinciale 42 “San Giuseppe – Cengio”, in corrispondenza del chilometro 1+100, in località Ponteprino. A darne notizia è la Provincia di Savona.

"Con la fine dell’intervento, è stato rimosso il semaforo che, per mesi, aveva regolato il senso unico alternato, restituendo così la piena percorribilità della carreggiata in entrambi i sensi di marcia - fanno sapere da Palazzo Nervi - L'opera si è conclusa con il completamento della posa delle barriere, realizzate in conformità alle prescrizioni normative, così da assicurare più elevati standard di sicurezza per l’utenza transitante sull’arteria provinciale".

"In attesa dell’avvio del secondo lotto di lavori, che consentirà di concludere la posa della barriera di sicurezza sul lato opposto a quello già realizzato, i New Jersey già installati continueranno a garantire la protezione provvisoria" concludono dalla Provincia.