La maternità non ferma l’impegno pubblico: a Celle le mamme assessori e consigliere in Consiglio comunale con i figli (FOTO)

In Consiglio comunale con i propri bimbi venuti alla luce da poco ma anche con chi arriverà a breve ad allietare la vita di mamma e papà.

Ieri si è tenuta la seduta del parlamentino cellese e come sempre avviene era presente il sindaco, gli assessori, i consiglieri ma anche i piccoli Michele e Matteo, i neonati di due dei componenti della maggioranza, Martina Giacchino, assessore ai lavori pubblici, manutentivi e ambiente) e Antonella Caruso, consigliera con delega ai servizi social). Inoltre, tra gli amministratori c'è Chiara Zunino, assessore con deleghe ai servizi demografici, servizi informatici e digitalizzazione, servizi sociali, pubblica istruzione, politiche giovanili, in dolce attesa.

"È chiaro che la maternità è un periodo che vede il genitore alle prese con impegni che prima non esistevano, ma al contempo non deve essere un'esperienza che invalida gli impegni pubblici presi. L'amministrazione ha da sempre permesso che i componenti della giunta e del consiglio potessero svolgere le proprie attività nel modo più adatto alle esigenze personali e contingenti degli assessori e dei consiglieri, questo affinché venissero comunque mantenuti gli impegni pubblici verso i cittadini e le cittadine - spiegano le neo mamme e la futura mamma - La presenza dei piccoli al consiglio vuole dare un messaggio ben preciso: l'essere diventato genitore non stopperà gli impegni presi e il programma politico. Perciò la partecipazione sarà adattata alle esigenze di ognuno, in questo caso delle neo mamme. Crediamo nel diritto di ogni donna di essere madre e di poter partecipare alla vita pubblica senza che questa debba fare rinunce. Al contempo ci impegniamo nel continuare con l'impegno preso verso i cittadini. L'equità della partecipazione sta nel trovare le giuste risposte ai bisogni e non nella rinuncia degli incarichi ricevuti dalla democrazia del cittadini".