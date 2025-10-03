Varazze celebra gli Alpini: il programma del weekend

In seguito al tragico incidente avvenuto nei giorni scorsi a Sabaudia, l’Aeronautica Militare ha comunicato l’annullamento dell’Air Show delle Frecce Tricolori, previsto per domenica 5 ottobre a Varazze. La decisione è stata presa in segno di lutto e rispetto, e condivisa con profonda partecipazione dall’Amministrazione Comunale e dagli organizzatori. A nome della città, si esprime cordoglio e vicinanza alle famiglie coinvolte.

Resta, comunque, confermato il programma del 50° Premio Nazionale Alpino dell’Anno, che si svolgerà regolarmente nei giorni 3, 4 e 5 ottobre, sotto l’organizzazione dell’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Savona, Gruppo di Varazze. Un appuntamento di grande valore simbolico e comunitario, che celebra l’impegno, la memoria e la solidarietà alpina.

Il programma delle giornate inizierà venerdì 3 ottobre, quando, alle ore 15.00, in via Don Bosco 38, sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata alla storia e ai valori alpini. In serata, alle ore 21.00, presso l’Oratorio N.S. Assunta, si terrà il concerto dei cori sezionali, con la partecipazione del Coro A.N.A. Monte Greppino, Sulle Note del Lago e Alta Valbormida.

Sabato 4 ottobre, la giornata si aprirà alle ore 9.00 con l’alzabandiera presso il Molo Marinai d’Italia, seguito, alle 9.30, dalla deposizione della corona ai Caduti di tutte le guerre in Piazza Sant’Ambrogio. Alle ore 10.00, presso la Sala Consiliare, sono previsti i saluti istituzionali dell’Amministrazione e del Sindaco. Nel pomeriggio, alle ore 16.00, sarà possibile visitare la sede del Gruppo Alpini di Varazze in via Don Bosco 38. La giornata proseguirà alle ore 18.00 nella Collegiata di Sant’Ambrogio, con la celebrazione della Santa Messa e la benedizione del nuovo Vessillo Sezionale da parte di Don Doglio. In serata, alle ore 21.00, sempre nella Collegiata, si terrà il concerto del Coro Monte Cauriol di Genova.

Domenica 5 ottobre, le attività inizieranno alle ore 8.30 presso il Parco di Villa Croce con l’ammassamento e la registrazione dei Vessilli, Gagliardetti e delle Associazioni d’Arma. Alle ore 10.00 prenderà il via la sfilata, che partirà da via dei Leudo e attraverserà le vie cittadine fino a Piazza Bovani, dove avverrà la consegna del Premio Nazionale Alpino dell’Anno, con la partecipazione della Fanfara Alpina Monte Beigua della Sezione di Savona. La giornata si concluderà alle ore 18.00 al Molo Marinai d’Italia con la cerimonia di ammainabandiera, alla presenza del Consiglio Direttivo Nazionale e del Labaro Nazionale A.N.A.

La cittadinanza è invitata a partecipare con spirito di condivisione e rispetto, in un fine settimana che unisce memoria, musica e valori civili e militari.