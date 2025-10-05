Meteo, torna il sole dopo la pioggia, ma attenzione al vento forte

Ecco le previsioni meteo per oggi, domenica 5 ottobre, a cura di Limet Liguria. Si allontana la coda della perturbazione, responsabile di un sabato piuttosto grigio sulla Liguria, e contestualmente si assisterà ad un netto rinforzo anticiclonico sul comparto europeo occidentale. In tale contesto, si prevedono giornate stabili e soleggiate sulla nostra Regione.



Avvisi

di notte e al mattino, vento forte dai quadranti settentrionali, raffiche fino a 80-100 km/h.

Cielo e Fenomeni

prima dell’alba, sono attesi residui piovaschi o brevi rovesci sul levante, specie interno, cieli sereni o, al più, poco nuvolosi sul resto della Regione. Nel corso della mattinata, rapido esaurimento delle precipitazioni, con i cieli che diverranno sereni su gran parte del territorio regionale fino al termine della giornata. Da segnalare solamente che, nelle ore pomeridiane, si assisterà alla formazione di qualche rovescio sulle Alpi Liguri, in veloce esaurimento serale, e qualche addensamento potrà interessare anche le aree costiere sottostanti.

Venti

di notte e al mattino, moderati o forti dai quadranti settentrionali. In tale contesto, sono attese raffiche di burrasca forte o tempesta, 80-100 km/h, in particolare tra Genova e Capo Mele e sui crinali esposti.

Dalle ore centrali della giornata, progressiva attenuazione della ventilazione, che diverrà in prevalenza moderata con qualche raffica più intensa, sempre da settentrione.

Mari

tra notte e mattino, molto mosso al largo e sul levante, mosso altrove. Nel corso della giornata, moto ondoso in graduale scaduta a partire da ponente.

Temperature

minime che si raggiungeranno in serata a causa della forte compressione dettata dalla ventilazione settentrionale tra notte e mattino, in ogni caso in lieve aumento. Massime in crescita.

Costa: min: +13°C/+18°C – max: +20°C/+24°C.

Interno: min: +3°C/+11°C – max: +16°C/+21°C.