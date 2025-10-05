Fitness vista mare: Alassio inaugura a fine ottobre la palestra all’aperto all’ex Adelasia

Verrà inaugurata per fine ottobre il nuovo spazio fitness nell’area ex Adelasia di Alassio, dove proseguono a ritmo serrato i lavori per la pavimentazione della palestra all’aperto, la posa del legno da esterno e la realizzazione del bagno pubblico. “È bello veder crescere giorno per giorno questa palestra all’aperto e questo spazio verde nell’area ex Adelasia – commenta il sindaco Marco Melgrati –. Abbiamo scelto il miglior pavimento da esterno in legno, in Massaranduba robusto e resistente, e una pavimentazione antitrauma elastica nelle aree di allenamento”.

Tra le novità più curiose, l’arrivo del palo per la pole dance, “l’unico installato all’aperto in Liguria – aggiunge Melgrati –. Ad Alassio c’è una scuola di pole dance e tante ragazze lo aspettavano con entusiasmo”.

Sono in corso anche i lavori per il rifacimento del bagno pubblico, rivestito in doghe di legno, mentre l’illuminazione sarà completamente rinnovata con lampioni a led “più performanti e a basso consumo”. Parte della pavimentazione sarà in calcestre drenante, per favorire la respirazione delle piante, completata da ciottoli bianchi. “Abbiamo già messo a dimora sulle scarpate della ferrovia, sotto gli archi, circa duemila essenze – sottolinea il sindaco – un intervento che darà un bellissimo impatto visivo e naturale alla zona”.

L’inaugurazione è prevista entro la fine di ottobre, con una festa aperta ai cittadini e alle associazioni sportive locali. “Sarà un momento importante per la città – spiega Melgrati – inviteremo i ragazzi che vorranno fare ginnastica all’aperto e alcune atlete della scuola di pole dance”.

Entro la prossima stagione, l’area ospiterà anche un nuovo chiosco, “che sostituirà quello preesistente e sarà perfettamente integrato con la pineta, previa approvazione dell’Amministrazione e della Soprintendenza”.

Per ampliare la zona fitness, sono stati rimodulati alcuni stalli a pagamento: “Abbiamo tolto qualche posto nell’area della pineta, ma li abbiamo recuperati sulla passeggiata Cadorna – precisa Melgrati –. A pagamento d’estate, gratuiti d’inverno”.

L’intervento, dal valore complessivo di oltre 600 mila euro tra fondi regionali e comunali, rientra nel più ampio progetto di rigenerazione urbana dell’area ex Adelasia, con l’obiettivo di migliorare estetica, funzionalità e qualità degli spazi pubblici, a levante della città, nei pressi della cappelletta Stella Maris e del porto Luca Ferrari.