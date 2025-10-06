Next Gen: il taekwondo del futuro alla scoperta dei nuovi talenti

Mentre Simone Alessio e Vito Dell'Aquila continuano a scrivere pagine di gloria, una nuova generazione affila le proprie armi in vista di Los Angeles 2028.

La Federazione Italiana Taekwondo ha scelto il 2025 come anno della ripartenza strategica, trasformando l'entusiasmo post-olimpico in investimento concreto sulle nuove leve. La Next Gen non è più promessa, ma realtà tangibile che calca già i tatami internazionali con risultati che fanno ben sperare.

Dopo Parigi 2024: quando il testimone passa ai giovani

Le Olimpiadi di Parigi hanno chiuso un cerchio glorioso, ma ne hanno aperto immediatamente un altro ancora più ambizioso. Simone Alessio e Vito Dell'Aquila non sono solo campioni, ma archetipi viventi di ciò che il sistema federale può produrre quando visione e metodo si incontrano sul tatami.

Claudio Nolano, Direttore Tecnico della FITA, ha ereditato un movimento in salute ma con una missione chiara: trasformare l'entusiasmo olimpico in struttura sostenibile. La ripartenza 2025 porta con sé cambiamenti profondi che vanno oltre la semplice successione anagrafica. Nuove regole di combattimento, sistemi di punteggio aggiornati, dinamiche tattiche che richiedono atleti non solo tecnicamente preparati ma mentalmente adattabili.

"La vera ricerca del talento oggi non è più solo fisica", sottolinea la filosofia federale. Serve una mentalità che sappia leggere i cambiamenti in tempo reale, atleti capaci di reinventarsi durante il combattimento senza perdere lucidità. È questo il DNA che Nolano sta imprimendo nella Next Gen: non imitatori passivi dei campioni olimpici, ma interpreti originali del taekwondo che verrà.

European Youth Games: il trampolino verso i Mondiali

Gli European Youth Games hanno rappresentato molto più di una semplice competizione giovanile. Tre bronzi conquistati da Abderrahman Touiar, Anna Frassica e Lucia Pezzolla hanno certificato che il vivaio azzurro non vive di rendita, ma continua a produrre talenti con quella regolarità che solo i sistemi ben strutturati sanno garantire.

Skopje è diventata palcoscenico di una generazione che ha metabolizzato la lezione olimpica trasformandola in fame agonistica. Non hanno tremato di fronte agli avversari più quotati, non si sono accontentati della partecipazione: hanno lottato con la determinazione di chi sa che ogni podio giovanile è tassello verso traguardi più ambiziosi.

Il bronzo non è medaglia di consolazione, ma dimostrazione concreta che il lavoro federale produce frutti costanti. Mentre altri paesi vivono di cicli alterni, l'Italia del taekwondo giovanile mantiene standard qualitativi elevati anno dopo anno, competizione dopo competizione.

Claudio Nolano osserva questi risultati con soddisfazione mista a consapevolezza: il talento va riconosciuto presto, ma va coltivato con pazienza. Gli European Youth Games hanno confermato che la pipeline dei talenti funziona, che il metodo italiano produce atleti capaci di competere ai massimi livelli già in età precoce. Il futuro non è promessa lontana, ma presente tangibile che calca già i tatami europei con autorevolezza.

Anna Frassica: 17 anni e un Mondiale nel cuore

Diciassette anni e uno sguardo che già conosce il peso delle aspettative. Anna Frassica, atleta del Team Baglivo della New Marzial Mesagne, rappresenta il volto più luminoso della Next Gen azzurra, quella sintesi perfetta tra talento naturale e disciplina forgiata negli anni nella palestra pugliese che l'ha vista crescere. La categoria -53 kg ai prossimi Campionati Mondiali la vedrà protagonista in una sfida che va oltre la semplice competizione: è il battesimo del fuoco che separa la promessa dalla certezza.

"Essere considerata parte della Next Gen del taekwondo italiano è un grande onore e una responsabilità", confessa con quella lucidità che appartiene solo a chi ha già capito il senso profondo dello sport. "Significa che il duro lavoro e la dedizione sono stati riconosciuti, e questo mi motiva ancora di più a continuare a migliorare."

Il bronzo conquistato agli European Youth Games di Skopje con i colori mesagnesi non le basta più. Anna ha assaporato il podio europeo e ora vuole testare se stessa contro le migliori del pianeta. "Essere scelta per i Mondiali è un mix di emozioni davvero intense", racconta mentre la tensione cresce con il passare dei giorni. "Ogni giorno è un passo più vicino, e non vedo l'ora di vivere questa avventura, di confrontarmi con atleti di tutto il mondo."

Non è ansia da prestazione quella che traspare dalle sue parole, ma fame di confronto autentico che caratterizza i campioni veri. "Sono concentrata e fissa sull'obiettivo", chiude con quella determinazione che fa presagire grandi cose. A diciassette anni ha già capito che i Mondiali non sono traguardo, ma tappa di un viaggio molto più lungo che potrebbe portarla dritto verso Los Angeles 2028.

Il talento non è solo tecnica: mentalità e adattamento

Il taekwondo del 2025 ha voltato pagina in modo radicale. Le nuove regole di combattimento e i sistemi di punteggio aggiornati hanno ridisegnato completamente le dinamiche tattiche, trasformando quello che era sport di intuizione in disciplina che richiede intelligenza situazionale costante.

Non basta più padroneggiare la tecnica perfetta se poi il cervello non sa leggere i cambiamenti in tempo reale. Gli atleti della Next Gen devono essere strateghi oltre che combattenti, capaci di adattare il proprio stile durante l'incontro senza perdere lucidità quando la pressione sale. È questa flessibilità mentale che distingue chi arriva sul podio da chi rimane ai margini.

La FITA ha compreso che formare campioni oggi significa educare menti elastiche prima ancora che corpi performanti. Ogni allenamento diventa laboratorio dove si simula lo stress della gara, dove si impara a trasformare l'imprevisto in opportunità. Claudio Nolano sta costruendo atleti capaci di reinventarsi calcio dopo calcio, round dopo round, esattamente come richiede il taekwondo contemporaneo che non perdona chi rimane ancorato a schemi rigidi.

Il futuro si costruisce oggi: dove nascono i campioni

La distanza tra un bambino che calcia un tatami per la prima volta e Anna Frassica ai Mondiali non si misura in anni, ma in qualità del percorso. Ogni palestra affiliata FITA è potenziale fucina di talenti olimpici, dove maestri appassionati sanno riconoscere il diamante grezzo nascosto dietro movimenti ancora imperfetti.

Il testimone passa di mano in mano, da Dell'Aquila ad Alessio, da loro alla Next Gen che già scalda i muscoli. È un flusso continuo che non conosce interruzioni, alimentato da una federazione che ha fatto della scoperta e formazione dei giovani la propria missione strategica.

I campioni di domani si allenano oggi nelle palestre d'Italia, aspettando solo di essere riconosciuti e guidati verso quel sogno olimpico che Anna e i suoi coetanei stanno già iniziando a inseguire con determinazione feroce.















