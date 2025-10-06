Savona, il 10 ottobre la veglia di inizio dell'anno pastorale

Venerdì 10 ottobre alle ore 21 nella Cattedrale Nostra Signora Assunta si terrà la veglia di inizio dell'anno pastorale 2025 - 2026, organizzata dalle associazioni e dai movimenti laicali, presieduta dal vescovo di Savona-Noli Calogero Marino e animata dal Coro Diocesano. Con la serata di preghiera prenderà avvio il cammino diocesano di formazione sul tema "La pace inizia lì dove tu sei", proposto da papa Leone XIV ai vescovi italiani.

Il ciclo di incontri sarà declinato sulla pace con se stessi, nei rapporti con l'altro e il diverso, nelle relazioni educative e nell'orizzonte della mondialità e aperto a tutti (laici, clero e religiosi). Il primo atto sarà appunto la veglia, il momento conclusivo il pellegrinaggio sui luoghi dei testimoni di pace, come Bozzolo e Barbiana, in programma dal 18 al 21 giugno.

La "Scuola della Parola" guidata da monsignor Marino si terrà da venerdì 7 novembre nella Parrocchia San Giuseppe, nella zona pastorale Oltreletimbro.