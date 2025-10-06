 / Eventi

Eventi | 06 ottobre 2025, 11:42

Settimana Nazionale della Dislessia 2025: a Savona un incontro su DSA, legge 170 e didattica

Il 9 ottobre dalle ore 16 alle 18 presso la Sala Rossa del Comune

In occasione della Settimana Nazionale della Dislessia 2025, la sezione AID di Savona organizza l’evento “DSA tra norma e scuola: la Legge 170 e le Linee guida, quando il diritto incontra la didattica” in programma giovedì 9 ottobre dalle 16.00 alle 18.00 nella Sala Rossa del Comune di Savona (Piazza Sisto IV).

L’incontro, realizzato con il patrocinio del Comune di Savona è dedicato all'approfondimento dei DSA attraverso un percorso che intreccia normativa, didattica e mediazione. Una particolare attenzione sarà data al rapporto tra scuola e famiglia. L’obiettivo è offrire strumenti concreti per costruire una collaborazione efficace, fondata sulla conoscenza completa delle leggi e delle buone pratiche, così da garantire ai ragazzi e alle ragazze con DSA un ambiente educativo realmente inclusivo e condiviso. 

Il programma prevede i saluti istituzionali delle autorità e del presidente della Sezione AID di Savona, Alessandro Venturelli in apertura. Seguirà la relazione dell’avv. Raffaella Gualco presidente della sez. AID di Genova sul tema “DSA tra norma scuola: la legge 170 e le linee guida, quando il diritto incontro la didattica”. Spazio poi alle domande dei partecipanti. 

La partecipazione è gratuita e l'incontro è aperto a tutti gli interessati. 

È richiesta l'iscrizione attraverso il sito: https://savona.aiditalia.org/eventi/dsa-tra-norma-e-scuola-la-legge-170-e-le-linee-guida-quando-il-diritto-incontro-la-didattica. Informazioni: savona@aiditalia.org. 


 

Redazione

