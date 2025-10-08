"Pietra su Pietra 2025", la cena solidale porta 28mila euro al progetto “Life to Life” per i piccoli pazienti oncologici

Pietra Ligure ancora una volta ha dimostrato il suo grande cuore. La cena solidale “Pietra su Pietra 2025” dello scorso 23 settembre in piazza Castello che ogni anno riunisce, nel segno della solidarietà e dell’aggregazione, l’intera comunità pietrese – dal Comune alle parrocchie, dalle associazioni di volontariato, culturali e sportive fino ai singoli cittadini – ha infatti visto raccogliere 28.001,50 euro. Di questi, 20.501,50 euro sono provenienti dalla cena solidale e 7.500 euro donati dalla Parrocchia Nostra Signora del Soccorso.

L’edizione di quest’anno ha destinato l’intero ricavato al progetto “Life to Life”, promosso da Basta Poco ODV in collaborazione con Progetto Giada Onlus, dedicato ai bambini affetti da patologie oncologiche e alle loro famiglie. Il progetto offre ai piccoli pazienti, provenienti da strutture specializzate di Piemonte, Lombardia e dal Gaslini di Genova, giornate di svago e divertimento in Riviera, nel pieno rispetto delle esigenze terapeutiche. La consegna ufficiale del contributo a Basta Poco ODV avverrà il 13 novembre, in occasione della Giornata della Gentilezza.

«Anche quest’anno Pietra su Pietra ha visto tutta la città dare nuovamente prova del suo grande cuore - commenta il sindaco Luigi De Vincenzi, a nome dell’Amministrazione comunale - Ci siamo ritrovati per una cena all’insegna della solidarietà e dell’aggregazione, con il giusto contorno di gioia, musica e convivialità, per sostenere un’iniziativa profondamente connaturata allo spirito solidaristico che ci contraddistingue come comunità. Da quando siamo partiti, nel 2016, con il primo intervento per Amatrice (l’anno zero di Pietra su Pietra) è diventato naturale e spontaneo mobilitarci insieme. Oggi è un appuntamento fisso di fine estate».

Il sindaco sottolinea anche la scelta del progetto beneficiario di quest’anno: «Abbiamo deciso di aiutare famiglie messe alla prova da un figlio affetto da patologia oncologica. Abbiamo scelto di prenderli per mano, come si fa con gli amici, e portarli tutti al mare, a godersi il sole della Riviera, per qualche giorno di svago e spensieratezza. È questo il senso splendido e profondo di Life to Life, un progetto davvero del cuore promosso da Basta Poco ODV.»

De Vincenzi ringrazia poi le numerose realtà coinvolte: «Sapevamo di poter contare sulla disponibilità delle tante associazioni che animano la nostra comunità, e la risposta è arrivata con la solita, straordinaria sovrabbondanza di generosità. Si è messa in moto una macchina gioiosa, creativa e perfettamente oliata che ha coinvolto fornitori, amici e amici degli amici!».

Anche la partecipazione popolare ha superato ogni aspettativa: «Ancora una volta la risposta è andata oltre le attese, con oltre 1500 persone che hanno letteralmente invaso la piazza ai piedi della rocca, affollando in allegria le lunghe tavolate e condividendo un bel momento di fraternità, convivialità e gentilezza. Grazie alla Parrocchia del Soccorso e ai frati per la donazione di 7.500 euro, ai 1.500 euro raccolti con la lotteria “Le Pietre preziose di Pepe”, alle attività di Facciamo Centro, a chi ci ha fatto ballare e cantare, ai volontari, agli chef e a tutti coloro che hanno contribuito. Fare del bene fa bene, e Pietra Ligure lo sa bene», conclude il primo cittadino.

Profonda la gratitudine anche da parte dell’associazione beneficiaria. «L’associazione Basta Poco, presidente, direttivo e tutti i volontari, sono davvero onorati e colpiti dall’entusiasmo e dalla generosità che la città di Pietra Ligure e tutte le associazioni cittadine hanno dimostrato in occasione di Pietra su Pietra 2025», dichiara Mario Baruchello, presidente di Basta Poco ODV.

«Siamo una piccola realtà che vive dei contributi di cittadini e aziende locali e non siamo abituati a ricevere cifre così importanti da un unico evento organizzato da altri per noi. Siamo rimasti sbalorditi dalla partecipazione alla serata del 23 settembre, una data ormai di bassa stagione, anche un po’ freschina, dove non potevamo immaginare di trovare così tanta gente arrivata per condividere una serata festosa ma anche profondamente solidale».

Baruchello prosegue sottolineando l’impatto umano di questo gesto: «Ci riempie di orgoglio ed emozione pensare che il nostro impegno, esclusivamente volontario, riesca a raggiungere il cuore di tante persone. Collaboriamo con il reparto di cure palliative dell’ospedale Santa Corona per assistere i malati oncologici a domicilio. Purtroppo quasi ogni famiglia vive questa dolorosa esperienza, ed è vero che il riscontro per i servizi che forniamo è sempre molto sentito, ma Pietra Ligure ci ha davvero stupito».

E conclude: «Sentiamo tanta solidarietà e tanto amore intorno a noi. Quando organizziamo i weekend di vacanza per i piccoli malati, tante imprese turistiche, enti e associazioni offrono la loro collaborazione per portare un po’ di gioia nella vita dei bambini e dei loro genitori. La generosità di Pietra Ligure è per noi uno stimolo a continuare, per far sentire i pazienti e le famiglie visti, accuditi, e per offrire ai piccoli quei momenti di felicità che ogni bambino, anche se malato, ha diritto di vivere».