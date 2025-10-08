Fonte Argentiera, la Regione pubblica una gara per la concessione dell'acqua di Sassello e Urbe

L'individuazione dei soggetti assegnatari della concessione per lo sfruttamento del giacimento di acqua minerale denominato "Fonte Argentiera Alta Val d'Olba", posizionato nei Comuni di Urbe e Sassello.

Ad indire la procedura la Regione Liguria visto che nell'aprile del 2004 era stata pronunciata la decadenza della concessione mineraria, affidata nel 2015 alla società Comenii Aquae S.r.l.

I Comuni di Urbe e Sassello, enti sul cui territorio insiste la superficie di concessione per lo sfruttamento dell'acqua minerale, hanno quindi comunicato alla Regione la preoccupazione per la mancata concretizzazione del piano industriale del concessionario decaduto, contestualmente richiedendo l'avvio della procedura ad evidenza pubblica per un nuovo assentimento in concessione, anche alla luce di istanze imprenditoriali rappresentate al Comune di Urbe.

Con una nota dell'11 marzo 2024, il Ministero della Salute — Ex Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria aveva trasmesso il decreto del Direttore Generale con il quale era stata sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Fonte Argentiera" in Comune di Sassello a causa della mancata trasmissione della certificazione dell'acqua relativa all'anno 2023.

il canone concessorio è individuato nella somma complessiva di 365mila 850 euro corrispondenti a 45 euro su 271 ettari di estensione della concessione (pari a 12.195 euro annui). La concessione avrà una durata di 30 anni.

La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice.

Il termine di presentazione delle offerte è previsto il 31 ottobre alle 18.

La Fonte Argentiera è una sorgente nel Comune di Sassello, in località Tenuta Bugastrella, che era conosciuta come "Acqua del Faiallo" ed è associata all'Alta Valle dell'Orba. La fonte, precedentemente attiva per la produzione di acqua minerale, era stata chiusa e successivamente era stata ripresa un'attività per l'acqua minerale chiamata Fonte Argentiera.