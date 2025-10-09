"La Musica Che Ci Unisce": ad Albenga una serata tra arte, memoria e impegno sociale

La musica come ponte tra memoria e solidarietà: è questo il cuore di "La Musica Che Ci Unisce", l'evento speciale promosso dall'associazione Rachele Franchelli APS. L'appuntamento è fissato per sabato 12 ottobre alle ore 20:30 al Teatro Ambra di Albenga.

La serata è pensata per celebrare la forza aggregante della musica e sostenere l'impegno sociale, offrendo al pubblico uno spettacolo di alto livello. Sul palco saliranno Gli Amici di Rachele, un ensemble di musicisti e artisti uniti dal desiderio di onorare la vita e l'arte attraverso un repertorio di note e parole toccanti.

A rendere l'evento ancora più speciale sarà la conduzione di Renata Cantamessa, affiancata dalla partecipazione straordinaria di Alessandra Mele, un nome emergente nel panorama musicale italiano.

L'iniziativa non sarà solo musica, ma anche riflessione e solidarietà: sono previsti infatti gli interventi di AVIS e Casa Frizzi, due importanti realtà del territorio impegnate nella promozione della cultura della donazione e della solidarietà. Sarà un'occasione per riflettere, condividere e sostenere iniziative che lasciano un segno concreto.

La partecipazione è gratuita. Per informazioni e prenotazioni, è necessario registrarsi tramite la piattaforma rachelefranchelliaps.eventbrite.com.