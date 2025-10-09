San Paolo di Savona, un progetto per la chirurgia robotica multidisciplinare condivisa con Asl1 e Asl3

L’Asl2 ha approvato il Regolamento operativo per l’attività multidisciplinare interaziendale di chirurgia laparoscopica robotica presso l’Ospedale San Paolo di Savona, relativo al progetto regionale per l’utilizzo condiviso dei sistemi di chirurgia robotica tra le aziende sanitarie liguri.

Il documento, redatto dalla Direzione Medica dell’Asl2, definisce le modalità organizzative, gestionali e operative della nuova attività chirurgica robot-assistita, che coinvolgerà in rete Asl1 Imperiese, Asl2 Savonese e Asl3 Genovese.

L’iniziativa rientra nel progetto promosso da Regione Liguria e Liguria Digitale per la fornitura in noleggio quinquennale di sistemi di chirurgia video-laparoscopica robot-assistita, affidata tramite gara europea alla società AB Medica S.p.A. L’obiettivo è creare un modello interaziendale innovativo e sostenibile che consenta di condividere tecnologie, competenze e risorse professionali, riducendo i costi e innalzando la qualità delle prestazioni chirurgiche.

Il nuovo regolamento operativo stabilisce che la chirurgia robotica al San Paolo sarà un’attività multidisciplinare e interaziendale, integrando le équipe delle tre Asl liguri coinvolte. L’obiettivo principale è sviluppare una rete di collaborazione capace di garantire ai cittadini un accesso più ampio e qualificato a interventi mininvasivi di alta tecnologia, in particolare in ambito urologico, ma anche in altri settori chirurgici.

Tra gli scopi del progetto c'è la promozione dell’uso della tecnologia robotica avanzata, migliorando i tempi di recupero e riducendo le complicanze post-operatorie; formazione e aggiornamento del personale sanitario con percorsi di addestramento continuo all’uso dei sistemi robotici; lo sviluppo di percorsi diagnostico-terapeutici condivisi (PDTA) tra le aziende liguri. Infine si mira a favorire la ricerca e la collaborazione con università e centri di innovazione e ridurre la mobilità sanitaria extraregionale, offrendo cure all’interno del territorio ligure.

"L’obiettivo generale dell’attività – spiega l'Aal2 - è sviluppare un modello interaziendale innovativo, sostenibile e integrato per l’adozione della chirurgia laparoscopica robotica, che consenta di ottimizzare le risorse tecnologiche e professionali disponibili sul territorio, dove l’ospedale non costituisce un’entità isolata ma è parte di una rete caratterizzata da un elevato grado di integrazione tra l’ospedale che eroga la prestazione ed il resto del sistema".