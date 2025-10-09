Litiga con una donna, arrivano gli agenti e li colpisce e minaccia: patteggia 2 anni

Stava litigando con una donna e all'arrivo della Polizia aveva colpito colpito gli agenti dando in escandescenze.

Martedi scorso Alessio Botto, difeso dall'avvocato Nadia Raimondo, in Tribunale a Savona davanti al giudice ha patteggiato una condanna di 2 anni con gli arresti domiciliari e avrebbe chiesto scusa ai poliziotti intervenuti per la sua reazione.

Botto a fine settembre era stato arrestato con l'accusa di resistenza, lesioni e danneggiamenti aggravate.

L'uomo infatti stava litigando con una ragazza in un androne di un palazzo a Savona e le urla avevano portato i vicini a chiamare le forze dell'ordine.

All'arrivo delle Volanti della polizia Botto aveva iniziato a dare in escandescenze opponendo resistenza colpendo gli agenti e danneggiando l'auto di servizio.

Secondo quanto emerso avrebbe spinto un poliziotto per le scale e li avrebbe minacciati.

Durante il processo per direttissima il giudice aveva convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. Poi la decisione di optare per la via del patteggiamento.

Ieri proprio Botto era stato assolto perché il fatto non costituisce reato in merito alla morte dell'81enne Aldo Rossello. Era accusato di tentato omicidio in quanto dopo aver rubato al Prolungamento il borsello dell'anziano lo stesso cercando di inseguirlo aveva avuto un malore che gli era risultato fatale.