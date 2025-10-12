Salute mentale, i savonesi aderiscono alla giornata di prevenzione dell'Alzheimer promossa dai Lions

Ha avuto un buonissimo riscontro di partecipanti la giornata di screening gratuiti per la prevenzione dell’Alzheimer, aperta alla cittadinanza, organizzata dal Lions Club Savona Torretta presso la Residenza Protetta “Marino Bagnasco” in occasione della Settimana della Salute Mentale e del Benessere.

Nel corso dell’intera giornata sono stati somministrati numerosi test MMSE (Mini Mental State Examination), strumento utile per individuare precocemente eventuali segnali di deterioramento cognitivo e sensibilizzare la popolazione sull’importanza della salute mentale.

L’iniziativa ha registrato un’elevata partecipazione da parte dei cittadini, con grande attenzione e coinvolgimento. «Sin dalle prime ore del mattino – ha dichiarato il dott. Giampaolo Pesce, che ha condotto gli screening – abbiamo accolto persone motivate, grate per l’opportunità di potersi sottoporre a un controllo semplice ma fondamentale. La prevenzione, quando arriva prima, può fare davvero la differenza».

Il Lions Club Savona Torretta desidera rivolgere un sincero ringraziamento alla dott.ssa Lorena Rambaudi, Amministratore Unico, alla dott.ssa Raffaella Carpo, Direttore Operativo, e alla dott.ssa Nicoleta Lazarescu, Coordinatrice infermieristica di RP Santuario – Opere Sociali Servizi – per il supporto organizzativo e la preziosa collaborazione.

«Siamo grati a tutti i professionisti che hanno reso possibile questa giornata – ha dichiarato il presidente del Lions Club Savona Torretta, Roberto Rosa – ma soprattutto desideriamo ringraziare la comunità, che ha risposto con sensibilità e partecipazione. Il nostro impegno è e sarà sempre a servizio delle persone».

La salute è un bene condiviso. Oggi Savona lo ha dimostrato con un gesto semplice, concreto e generoso: prendersi cura di sé.