Stop alla violenza sulle donne, in Liguria oltre 2 milioni per prevenzione e contrasto

Più forza ai centri antiviolenza e alle case rifugio, contributi per strutture nuove e progetti mirati. Non solo parole, dibattiti e solidarietà: Regione Liguria scende in campo contro la violenza sulle donne per dare una risposta concreta a una piaga che non può essere ignorata. La Giunta regionale, su proposta del vicepresidente con delega alle Pari Opportunità Simona Ferro, ha approvato lo stanziamento di oltre 2 milioni a sostegno di realtà impegnate nel contrasto alla violenza di genere.

Nel dettaglio, grazie alle risorse assegnate per il 2026, la Regione ha destinato oltre 1 milione e 50 mila euro per il sostegno di case rifugio e centri antiviolenza (CAV) già esistenti, 750 mila euro per finanziare gli interventi previsti dai piani e dalle strategie nazionali per la promozione delle pari opportunità e il contrasto alla violenza di genere, tra cui attività di prevenzione, informazione, reinserimento sociolavorativo e autonomia abitativa delle vittime, quasi 300 mila euro per il rafforzamento dell’orientamento al lavoro e il contrasto alle discriminazioni. Si tratta solo di un primo passo. Con successivi provvedimenti, nei prossimi mesi saranno impegnate le risorse per la formazione degli operatori delle reti antiviolenza e per la creazione di nuovi centri antiviolenza e nuove case rifugio.

"Per quest’anno il Governo ha destinato alla Liguria complessivamente tre milioni di euro per il contrasto alla violenza di genere, una cifra record che supera di oltre quattro volte le risorse assegnate nel 2020. Ringraziamo il Ministero per aver riconosciuto e sostenuto il lavoro che la Regione porta avanti nella lotta a questa grave emergenza sociale – dichiara il vicepresidente di Regione Liguria con delega alle Pari Opportunità Simona Ferro - Grazie a questi fondi potremo rafforzare ulteriormente la rete regionale delle case rifugio e dei centri antiviolenza, consolidando i servizi già attivi e potenziando le strutture presenti sul territorio. Un impegno concreto per garantire supporto, protezione e vicinanza a tutte le donne che ne hanno bisogno".

"L’azione della Regione a sostegno delle donne vittime di violenza continua a crescere e a corroborarsi, anche grazie al costante confronto e alla collaborazione con i centri antiviolenza e con le associazioni che operano sul territorio ligure – prosegue Ferro - Tuttavia, i drammatici fatti di cronaca dimostrano quanto sia ancora necessario intensificare gli sforzi per contrastare un fenomeno purtroppo radicato nella nostra società. Le attività programmate sono rivolte direttamente alle vittime e comprendono anche importanti iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, orientamento e formazione professionale. Siamo consapevoli che il percorso verso il superamento di questa problematica sia ancora lungo, ma ogni risultato raggiunto rappresenta un passo avanti verso il nostro obiettivo: una Liguria libera dalla violenza di genere".