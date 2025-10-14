Alassio, il concerto del Coro Bachchor Saarbrücken in attesa dell'arrivo della reliquia di San Francesco

Giovedì 16 ottobre alle ore 21 ad Alassio presso la Parrocchia di Santa Maria Immacolata dei Frati Cappuccini in Piazza San Francesco si terrà un prezioso appuntamento musicale con il prestigioso coro tedesco Bachchor Saarbrücken, diretto dal Maestro Georg Grün. Il concerto, dal titolo “Songs of Hope & Joy”, offrirà al pubblico un raffinato repertorio di brani di Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach, Albert Becker e Josef Gabriel Rheinberger. L’iniziativa, ad ingresso libero, è promossa dalla Parrocchia di Santa Maria Immacolata in collaborazione con l’Associazione Amici del Borgo Coscia, e si svolge con il patrocinio dell’Assessorato al Volontariato del Comune di Alassio. Questo appuntamento rappresenta un momento di preparazione in vista dell'arrivo ad Alassio della reliquia di San Francesco d’Assisi, previsto per il giorno successivo. Venerdì 17 ottobre alle ore 17.30 la Parrocchia di Santa Maria Immacolata accoglierà così la reliquia del Santo, seguita alle ore 18 dalla celebrazione della Santa Messa con la partecipazione delle Autorità. Dopo la Santa Messa avrà luogo la benedizione della città di Alassio con la reliquia di San Francesco, e la giornata si concluderà alle ore 21 con una veglia di preghiera davanti alla reliquia, durante la quale verranno letti alcuni scritti del Santo.