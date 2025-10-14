Albenga, all'Auditorium San Carlo si parla di tumore al seno con "Il punto di vista dell’oncologa"

In occasione di “Ottobre, mese della prevenzione al tumore alla mammella”, lo Zonta Club Alassio-Albenga promuove un ciclo di quattro incontri itineranti dedicati alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura del tumore al seno.

Dopo il primo appuntamento, svoltosi ad Andora e dedicato a “Il punto di vista della radiologa: prevenzione e diagnosi”, con l’intervento della dottoressa Nadia Perrone, radiologa della Breast Unit Asl2 – S.C. Radiologia Ponente, e della dottoressa Alessandra Franco, responsabile della Segreteria Organizzativa Screening Asl 2, il ciclo proseguirà con un incontro ad Albenga, mercoledì 15 ottobre, presso l’Auditorium San Carlo, alle ore 17.30.

Il tema dell’appuntamento sarà “Il punto di vista dell’oncologa” e l’ingresso sarà libero.

Gli incontri successivi si terranno: mercoledì 22 ottobre a Loano, presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale, con “Il punto di vista della chirurga senologa”; mercoledì 29 ottobre a Ortovero, presso la Sala Enoteca Regione Liguria, con “Il punto di vista della fisiatra: gli esiti”.

“L’obiettivo è duplice – ha spiegato Mariagrazia Timo, presidente dello Zonta Alassio-Albenga –: diffondere una corretta informazione medico-scientifica e offrire un focus sui programmi di prevenzione, cura e gestione degli esiti proposti dalla Breast Unit Asl2, centro specializzato nella diagnosi precoce e nella cura del tumore al seno”.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa anche il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, che dichiara: “La prevenzione è la prima e più efficace forma di cura, e iniziative come quelle promosse dallo Zonta Club contribuiscono a diffondere consapevolezza e a salvare vite. Ringrazio lo Zonta Alassio-Albenga per aver proposto questa iniziativa, le professioniste e i professionisti coinvolti e tutte le realtà che collaborano per sensibilizzare la cittadinanza su un argomento tanto importante”.