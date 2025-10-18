Sorpresa ad Albenga, Brumotti “a bombazza” premiato con la “Fionda d’autunno” (FOTO)

Sorpresa al Teatro Ambra di Albenga, questo pomeriggio: Antonio Ricci e i Fieui di caruggi, nel corso dell’appuntamento con la rassegna Ottobre De André dedicato ai “Trafficanti di sogni”, hanno assegnato una speciale Fionda d’autunno a Vittorio Brumotti.

“A bombazza” sulla sua due ruote, dal palco ingauno ha ritirato il premio, assegnato con queste motivazioni:

“Speciale Fionda d’autunno a Vittorio Brumotti per il forte impegno sociale che da oltre quindici anni lo contraddistingue. Agilità, potenza e lampi di follia posti al servizio del bene comune. Soprattutto in qualità di inviato di Striscia la notizia ha più volte messo in pericolo addirittura la propria incolumità per smascherare truffe, raggiri, inganni e per contrastare la criminalità. Epica ormai la sua lotta al commercio della droga per restituire ai cittadini gli spazi occupati dalla malavita e per convincere i giovani a tenersi lontani da sostanze che rubano loro la vita stessa. Altrettanto forte l’impegno verso i disabili che, in maniera apparentemente scherzosa e goliardica, sottolinea e accusa la scarsa attenzione di molti di noi verso le loro problematiche, lanciando messaggi forti e importanti a favore di un mondo senza barriere. Speciale Fionda d’autunno a Vittorio Brumotti per la sua generosa adesione a tante iniziative solidali, dalle campagne per la donazione del sangue e la ricerca scientifica a quelle per l’oncologia pediatrica e le malattie genetiche rare. Speciale Fionda d’autunno al nostro caro amico Vittorio, perché è da sempre un autentico Fieu di caruggi”.

Un nuovo, intenso appuntamento con “Ottobre De André” ha riportato all’Ambra la magica atmosfera della mitica cantina di Vico del Collegio, ricostruita per l’occasione. Sul palco, Dori Ghezzi e Antonio Ricci hanno fatto gli onori di casa, accompagnati da Franco Fasano e Mauro Vero, che hanno accolto i tanti “Trafficanti di sogni”.

Prima dell’inizio, il pubblico ha riservato un affettuoso e caloroso applauso al giornalista di Report Sigfrido Ranucci, Premio Fionda di Legno 2022, in segno di solidarietà e stima per quanto gli è accaduto solo due notti fa.

Durante la serata, sul palco Vittorio Brumotti, lo straordinario cantautore Luca Bassanese, Mauro Repetto – la metà storica degli 883 – che ha raccontato i suoi sogni e la profonda amicizia che lo lega a Max Pezzali, e la delicata e romantica Giusi Reitano, che ha ricordato con emozione il padre Mino. A chiudere, i quattro “terribili” Pirati dei Caruggi, Fionda di Legno 2008, capaci come sempre di far ridere e riflettere sul carattere “ruvido” dei liguri.

In platea anche i rappresentanti della Comunità di don Gallo, guidati dalla mitica Lilli, mentre all’esterno del teatro era parcheggiato il furgone della Comunità, acquistato grazie alle donazioni arrivate proprio da Albenga: un simbolo concreto del legame tra la città e l’opera del compianto “prete di strada” genovese. Infatti, l’intera rassegna Ottobre De André è dedicata a don Andrea Gallo e alla Comunità di San Benedetto al Porto, da lui fondata.

L’arrivederci ai “Trafficanti di sogni” è arrivato con un commosso omaggio a Faber: tutti, ma proprio tutti, insieme a cantare “Il pescatore”.